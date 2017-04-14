Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Kahramanmaraş'ta Konuştu (4)

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Kahramanmaraş'ta Konuştu (4)

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Kahramanmaraş, Veysi Kaynak