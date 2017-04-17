Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu Toplantısında Olağanüstü...
IHAAW232741-SIY/17-04-2017 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısında Olağanüstü Hal’in (OHAL) 3 ay süreyle uzatılması kararı alındığını söyledi.
IHAAW232741-SIY/17-04-2017
- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısında Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay süreyle uzatılması kararı alındığını söyledi. 17.04.2017 23: 27: 41 TSI
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