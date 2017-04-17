Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu Toplantısında Olağanüstü...

IHAAW232741-SIY/17-04-2017 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısında Olağanüstü Hal’in (OHAL) 3 ay süreyle uzatılması kararı alındığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu Toplantısında Olağanüstü...

IHAAW232741-SIY/17-04-2017

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısında Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay süreyle uzatılması kararı alındığını söyledi. 17.04.2017 23: 27: 41 TSI
NNNN - ANKARA

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