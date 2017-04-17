Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş: "Yapılan seçim bir parti seçimi değildir. 16 Nisan'da Türkiye, milletvekili seçimi ya da belediye başkanı seçimi yapmadı. Yani şu oy şu partinin oyu, bu oy şu partinin oyudur diyemeyiz. Dolayıyla herhangi bir şekilde bu sonuçlarla herhangi bir partinin falanca seçimde aldığı sonuçların kıyaslanması siyasi mantık bakımında doğru değildir."