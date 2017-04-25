Başbakan Yardımcısı Türkeş, Serebral Palsili Çocukların Düzenlediği Konsere Katıldı
Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV), dün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla balo düzenledi.
Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV), dün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla balo düzenledi.
SERÇEV, dün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar ve gençler için "Çocuk ve Gençlik Balosu" etkinliği düzenledi. Bilkent Otel'de düzenlenen baloya, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Ersoy ve aileleriyle beraber çok sayıda serebral palsili çocuk katıldı.
Etkinlikte konuşma yapan Türkeş, baloda bulunmaktan ve çocukların düzenlediği konseri dinlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, serebral palsinin artık eğitimciler ve anne babalar sayesinde sorun olmaktan çıktığını, 15 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde engellilerle ilgili çok önemli düzenlemeler yapıldığını kaydetti. Gökkuşağı okullarının sayısını artırmayı istediklerini söyleyen Çalık, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Baloda, serebral palsili çocuklar konser verdi. SERÇEV korosunun seslendirdiği şarkı ve şiirler, davetliler tarafından ilgiyle dinlendi. - ANKARA