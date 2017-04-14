Başbakan Yardımcısı Türkeş: 'İki Şarkı Türkü Yapmak, 100'ncü Yılı Başardık Demek Değildir"

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "2017 Türk Dili Yılı" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "100'ncü yılı anma çalışmalarına da hazırlanıyoruz bir taraftan. Türk tarihi açısından önemlidir. İki şarkı türkü koymak, bir tane amblem yarışması yapmak, herhangi bir yere bir dikit koyup, buna anıt deyip sonra da 100'ncü yılı başardık demek mümkün değildir" dedi.



Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen '2017 Türk Dili Yılı' isimli etkinliğe katıldı. 2017 yılının Türk Dili Yılı ilan olarak kabul edilmesinin ardından düzenlenen ilk program olan etkinliğe Başbakan Yardımcısı Türkeş'in yanı sıra, İTÜ Rektörü Mehmet Karaca, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Türkeş, etkinlikte katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.



"Medeniyet yarışında iyi bir yere gelebiliriz. Nasıl geleceksin, dil bilmezsen?"



Konuşmasına yabancı dil bilmenin önemine vurgu yaparak başlayan Türkeş, İngilizce bilmenin yabancı dil bilmek olarak kabul görmediğini ifade ederek, "Bilgisayarın bugün dünyadaki yaygın dili İngilizcedir. O makineyi oyun oynamak için bile kullanacaksan, o dili öğreneceksin. O bir marifet değil. İngilizceyi zaten şunun bunun için öğrenmek zorundasın. Bunların haricinde bir dil biliyorsan, 'Dil biliyorum' de. 21'nci Yüzyıl budur. Önümüzdeki yıllarda dünyadaki ilk 10 ülkenin arasında olacağız deyince, herkes çok mutlu oluyor. Dünyadaki insanlık yarışında, medeniyet yarışında iyi bir yere gelebiliriz. Nasıl geleceksin, kendi dilini bilmezsen? Dil, sizin ufkunuzu açacak olan şeydir" dedi.



"Sen yani okumuşsun da, bir şey olmamışsın"



Türkiye'de önemli görevlerde bulunan bazı kişilerin dahi Türkçeyi tam olarak bilmediğini bir örnekle açıklayan Türkeş, "Bizde ahmak bir akademisyen çıkıyor, diyor ki, 'Efendim, Ergenekon diye bir destan yoktur, o bir uydurmacadır' diyor. Adı üstünde, cahil, destan dedik zaten. Tarihi gerçek demedik ki ona. Sen yani okumuşsun da, bir şey olmamışsın. Dile sahip olmak, dile hakim olmak sizin hangi branşta, hangi dalda olursanız olun, yarınlarda ayağınızın yere daha sağlam basmasını sağlayacaktır" diye konuştu.



"Türk Dil Yılı diye bir hareket başlattık"



Programın konusunu oluşturan '2017 Türk Dil Yılı' hakkında da bilgi veren Türkeş, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın da himayesinde, Türk Dili Yılı diye bir hareket başlattık. Üniversitelere bunu anlatacağız. Üniversitelere bunu anlatacağız. Buradan başladık. Bu yozlaşmaya da karşı bir fren olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.



"İki şarkı türkü koymak 100'ncü yılı başardık demek değildir"



Son olarak, 2023 yılının önemine ve 100'ncü yıl hazırlıkları hakkında konuşan Türkeş, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2023'te 100'ncü yılına ulaşacağız ve bu 100'ncü yılı anma çalışmalarına da hazırlanıyoruz bir taraftan, Başbakanlık olarak. 100'ncü yıl önemlidir. Türk tarihi açısından önemlidir. Psikolojik eşik olması açısından önemlidir. Şu 21'nci Yüzyıl'da yeni bir çağa girdik. Yakın Çağ, Sanayi Devrimi ile birlikte oldu. Bunu ileride tarihçiler yazar. Bize düşen, bu değişen çağa göre, devleti 22'nci Yüzyıl'a hazırlamaktır. İki şarkı türkü koymak, bir tane amblem yarışması yapmak, herhangi bir yere bir dikit koyup, buna anıt deyip sonra da 100'ncü yılı başardık demek mümkün değildir. 21'nci Yüzyıl'da bize düşen, 'Türkler yapar, ama değiştire de bilir, dönüştüre de bilir, tamir edebilir, yani yıkar yıkar yenisini yaparlar değil, yaparlar, zora gelir, yıkılası gelir, ama onu onara da bilirler' dedirtebilmektir" değerlendirmesinde bulundu.



"Bu hareketin farkında olmazsak, ileride Türkçe konuşan kalmaz"



Etkinliğin katılımcılarından, TDK Başkanı Mustafa S. Kaçalin ise yaptığı konuşmada, Türkçenin yozlaşmasına değinerek, "Bizi tarihimizden ve komşularımızdan kopardılar. Koptuk. Bu noktada, Fransızcayla başlayan ve İngilizceyle harmanlanması temin edilen bu hareketin farkında olmazsak, ileride Türkçe konuşan kalmaz" dedi. - İSTANBUL