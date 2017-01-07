Başbakan Yardımcısı Türkeş: 'Halk Tarafından Seçilecek Insanın Halka Karşı Bir Sorumluluğunun...

Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, AK Parti Ankara İl Başkanlığının düzenlediği "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda, "Halk tarafından seçilecek insanın halka karşı bir sorumluluğunun olması lazım. Cumhurbaşkanının yapması gerekenler vardır. Ama bu tam olarak tarif edilmemiştir. Bu anayasa değişikliği ile bu tarif yerine oturacak" dedi.