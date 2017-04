Başbakan Yardımcısı Türkeş, Çin Başbakan Yardımcısı Yandong ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş: "Stratejik iş birliği düzeyindeki Türkiye-Çin ilişkilerini daha ileri götürme konusunda güçlü bir ortak irade mevcuttur"



ANKARA - Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "Stratejik işbirliği düzeyindeki Türk-Çin ilişkilerini daha ileri götürme konusunda güçlü bir ortak irade mevcuttur" dedi.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Tuğrul Türkeş, Yandong'un ziyaretinin bu sene Çin'den Türkiye'ye yapılan en üst düzeyli ziyaret olması nedeniyle büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Son yıllarda ivme kazanan siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizle ilgili olarak daha fazla ilerleme sağlamaya ihtiyaç duyduğumuz; sorumluluğumuzdaki kültür, eğitim, spor, bilim ve teknoloji alanlarında detaylı görüş alışverişinde bulunma imkanı elde etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu alanlardaki iş birliğinde sağlayabileceğimiz ivme, devletten devlete gelişen ilişkilerimizle eş zamanlı olarak halkalarımız arasında da yakınlaşmaya katkıda bulunacaktır. Stratejik iş birliği düzeyindeki Türkiye-Çin ilişkilerini daha ileri götürme konusunda güçlü bir ortak irade mevcuttur. İlişkilerimizde yakaladığımız olumlu ivmeyi Devlet Başkanlarından başlayarak her düzeyde gerçekleştirilen yoğun ziyaret ve istişare toplantılarıyla sürdürmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping'in son 2 yılda gerçekleştirdikleri 3 ikili görüşme ilişkilerin istikametinin belirlenmesi bakımından son derece yararlı olmuştur" şeklinde konuştu.

"Türk tarafını içtenlikle tebrik ediyoruz"

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ise, ziyaretin zamanlamasının son derece önemli ve özel olduğunun altını çizerek, "Çünkü 2 gün önce Türkiye'de yeni referandum düzenlendi ve Cumhurbaşkanlığı sistemi kabul edildi. Biz de Çin tarafının tebriklerini getirdik ve uçağımız iner inmez havaalanından şehir merkezine giderken yol kenarlarında on binlerce Türk halkının Türk bayrağıyla kutlamalarına tanık olduk. Biz de Türk tarafını içtenlikle tebrik ediyoruz. İki ülke arasında kurulan stratejik iş birliği ilişkisi bizim Devlet Başkanlarımızın bizzat ilgileriyle son dönemde çok hızlı bir şekilde ilerlemeler kaydediyor. Çin ve Türkiye; Avrasya'nın batı ve doğu uçlarında bulunmasına rağmen ve aramızda çok uzun bir mesafe olmasına rağmen iki bin sene önce eski İpek Yolu aracılığıyla ülkelerimiz birbirine bağlandı. Bu seferki ziyaretim aracılığıyla Türkiye'deki arkadaşlarımızla beraber temaslarımızı ve istişarelerimizi daha da güçlendirerek ikili ilişkilerimizi, özellikle beşeri alanlardaki iletişimlerimizi ve iş birliğimizi daha derin bir şekilde ele almak istiyoruz. Beşeri alandaki iletişimimizin, ilişkilerimizin sosyal ve insani zeminde daha iyi bir şekilde sağlamlaştırmasını sağlamayı arzu ediyoruz. Siz birçok defa Çin'i ziyaret etmiştiniz, hatta Sincan Bölgemizi de ziyaret etme fırsatınız da olmuştu. Çin'in durumları ve ikili ilişkilerimiz hakkında çok derin bilgiye sahipsiniz ve her zaman Türk halkına Çin'in durumlarını objektif bir şekilde anlatıyorsunuz, bunu takdirle karşılıyorum. Çin halkının eski dostu olarak sizinle ikili ilişkilerimiz ve özellikle kültür alanındaki iş birliğimizi masaya yatırmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

