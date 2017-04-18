Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e Gidecek

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ve beraberindeki heyetle Çankaya Köşkü'ndeki makamında bir araya geldi. Türkeş, burada yaptığı açıklamada, Çin'den Türkiye'ye bu yıl yapılan en üst düzeyli ziyaret olduğunu belirterek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Liu ile kültür, eğitim, spor, bilim ve teknoloji alanlarında detaylı görüş alışverişinde bulunacaklarını belirten Türkeş, bu alanlardaki iş birliğinde sağlanabilecek ivmenin, gelişen ilişkilerle eşzamanlı olarak halklar arasında da yakınlaşmaya katkıda bulunacağını söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÇİN'E GİDECEK"

Türkeş, "stratejik iş birliği" düzeyindeki Türk-Çin ilişkilerini daha ileri götürme konusunda güçlü bir ortak iradenin mevcut olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu "İlişkilerimizde yakaladığımız olumlu ivmeyi Devlet Başkanlarından başlayarak her düzeyde gerçekleştirilen yoğun ziyaret ve istişare toplantılarıyla sürdürmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping'in son iki yılda gerçekleştirdikleri üç ikili görüşme, ilişkilerin istikametinin belirlenmesi bakımından son derece yararlı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Şi'nin davetine icabetle 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin'de düzenlenecek "Kuşak ve Yol Zirvesi"ne katılmak üzere Çin'i ziyaret edecekler."

"TEBRİK EDİYORUZ"

Liu da davetten ve ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin, Türkiye için son derece önemli halk oylamasına denk geldiğini söyledi. Bu nedenle ziyaretin kendileri için de çok özel ve önemli olduğunu dile getiren Liu, "İki gün önce Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edildi. Uçaktan iner inmez havaalanından şehir merkezine giderken, yol kenarlarında 10 binlerce Türk halkının, Türk bayrağıyla kutlamalarına tanık olduk. Biz de Türkiye'yi Çin Halk Cumhuriyeti adına içtenlikle tebrik ediyoruz." diye konuştu. Liu, iki ülke arasında kurulan stratejik iş birliğinin Çin devlet yetkililerin özenli çalışmalarıyla hızlı şekilde ilerlediğini kaydetti.