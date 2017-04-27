Başbakan Yardımcısı Türkeş: "Asya'da En Büyük Ticaret Ortağımız Çin'dir"

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinerek, "Çin Halk Cumhuriyeti 2016 yılı itibariyle dünyadaki ikinci büyük, Asya'da ise en büyük ticaret ortağımızdır. Ekonomimizin birbirini tamamlayan yapıları geniş iş birliği fırsatları sunmaktadır" dedi.



Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ankara'da düzenlenen Türkiye 2. Çin Araştırmaları Konferansı'na katıldı. Burada konuşma yapan Tuğrul Türkeş, Çin ve Türkiye arasındaki siyasi ekonomik ilişkilere değinerek, "Çin ve Türkiye arasında diplomatik anlamda son dönemde ciddi adımlar atılmış ve iki ülke arasında stratejik iş birliği açısından önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 2010 yılında iki ülke arasında tesis edilen stratejik iş birliği ile belirlediğimiz hedeflere doğru ilerlemekteyiz. Liderlerimizin aldıkları karar doğrultusunda tesis edilen bu mekanizmalara hızla işlerlik kazandırmış olmamız ilişkilerimizin stratejik niteliğini pekiştirmemiz açısından bir dönüm noktasıdır" dedi.



"Asya'da en büyük ticaret ortağımız Çin'dir"



İki ülke arasında her düzeyde temas ve ortak çalışmaların devam ettiğini belirten Türkeş, "2002 yılından bu yana ihracat hacmimiz 8 kat artış göstermiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 2016 yılı itibariyle dünyadaki ikinci büyük, Asya'da ise en büyük ticaret ortağımızdır. Ekonomimizin birbirini tamamlayan yapıları geniş iş birliği fırsatları sunmaktadır. İki ülke arasındaki 28 milyon dolar ticaret hacminin sırasıyla 50 ve 100 milyar dolarlık hedeflere ulaştırmayı, Ankara-İstanbul Hızlı Tren ve Tuz Gölü doğal gaz depolama projeleri ile gelişen alt yapı sektöründeki iş birliğini, Edirne-Kars Demiryolu, güneş ve rüzgar enerji santralleri üçüncü nükleer santral projelerini sürdürmeyi ve ülkemizdeki Çin yatırımlarının daha da artmasını arzu ederiz" açıklamasını yaptı.



Kuşak ve Yol zirvesi Pekin'de düzenlenecek



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14-15 Mayıs tarihlerinde Pekin'de düzenlenecek Kuşak ve Yol Zirvesine katılmasının öngörüldüğünü bildiren Türkeş, "Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması konusunda örtüşen perspektiflere sahip olmamız, başından beri desteklediğimiz Kuşak ve Yol projesi ile ikili ilişkilerimizde yeni bir stratejik iş birliği alanı ortaya çıkartmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Şi Cinping davetine icabetle 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol zirvesine katılmak üzere Çin'i ziyaret etmeleri öngörülmektedir. Kuşak ve Yol zirvesinin, liderlerimizin gerek ikili ilişkiler gerekse bölgesel konularda iş birliği imkanlarını ele almaları için iyi bir fırsat teşkil edeceğine inanıyorum" diye konuştu.



Siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Çin ve Türkiye arasında kültürel ilişkilerde de ilerleme kaydedildiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Türkeş, şöyle konuştu:



"Son yıllarda ivme kazanan siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizde uyumlu olarak beşeri alandaki ilişkilerimizde de ilerleme kaydetmekteyiz. 2017-2020 yıllarına ilişkin imzalanan kültürel değişim programı kültür ve eğitim alanlarındaki temasların artırılması açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Liu Yandong'u Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız kabul etmiştir. İki ülke arasında son yıllarda hızla gelişen ilişkiler ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin küresel düzeyde siyasi ve ekonomik güç olarak öne çıkması ülkemizde Çin araştırmalarına yönelik ilgiyi artırmıştır. Çin'in tarihi, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ülkemizde daha yakından tanınmasını bu amaçla daha fazla akademisyenimizin bilimsel çalışmalar yapmasını Çince bilen uzmanların artmasını iki ülke üniversiteleri arasında iş birliğinin geliştirilmesini akademisyen ve öğrenci değişim programlarının artırılmasını teşvik ediyoruz." - ANKARA