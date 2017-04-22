Başbakan Yardımcısı Şimşek, Washington'da
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "IMF Guvernörleri Aile Fotoğrafı" çekimine katıldı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "IMF Guvernörleri Aile Fotoğrafı" çekimine katıldı.
IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları ve G20 Oturumları kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Şimşek, "IMF Guvernörleri Aile Fotoğrafı" çekiminde yer aldı.
Şimşek, çekim öncesinde Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda ve IMF Başkan Yardımcısı Mitsuhiro Furusawa'nın da aralarında bulunduğu katılımcılarla selamlaştı.
Çekimlerin ardından, Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Toplantılarına iştirak edecek olan Şimşek, ayrıca Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Washington temaslarını bu gece tamamladıktan sonra yurda dönecek.
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