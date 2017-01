Başbakan Yardımcısı Şimşek: 'Vesayet Sistemleri Bir Daha Asla Başını Kaldıramayacak'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili, "Bu sistem aslında demokrasiyi güçlendiren bir sistemdir. Güçlü Türkiye için gerekli olan bir sistemdir. Bu sistem bir rejim değişikliği değildir. Bu konuda milletimizin kafasında soru işareti uyandırmak isteyenler bilsinler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir, laik bir devlettir, bir demokrasidir. Bunlar zaten hiçbir şekilde asla ve asla değiştirilemez. Gündemde bile değil." dedi.



Şimşek, 8. Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ve 13. Gıda Fuarı'nın (GAPFOOD) açılışında yaptığı konuşmada, Gaziantep'in Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret üssü olduğunu ve fuarlarda da bu başarıyı güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.



Tarımın ülke ve küresel ölçekte kritik öneme sahip bir sektör olduğunu vurgulayan Şimşek, "Ülkemiz aslında tarımda çok büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin gerçekleştirilmesi için de son yıllarda Türkiye çok da mesafe katetti. Avrupa'da bugün Türkiye, tarımsal hasılada birinci sıradadır. Dünyada da 7. sıradadır. Bu çok önemli bir pozisyondur ama dünyada da daha önemli bir konuma gelmek için eskiden 11. sıradaymışız. Tabii ki önemli ilave çabalar gerekiyor. Performans güçlü olmakla birlikte bunu nasıl güçlendirebiliriz ona bakıyoruz." diye konuştu.



Tarımda iki temel sorun bulunduğunu, bunlardan birinin ölçek diğerinin de verimlilik olduğunu aktaran Şimşek, hem ölçeğin hem de verimliliğin artırılması gerektiğini söyledi.



Dünyadan ürünleri toplayıp paketleyip ihraç eden Hollanda'nın gıda ihracatının 100 milyar dolara çıktığını, Gaziantep'in de benzer şekilde çevreden toplanan ürünleri ihraç ettiğini belirten Şimşek, "İnşallah önümüzdeki dönemde hem Gaziantep, hem Türkiye olarak biz yakın coğrafyamızın tarım potansiyelini harekete geçirip buradaki ürünleri de biz alacağız, işleyeceğiz ve bütün dünyaya satacağız. Bu mümkündür. Yeterki biz bilgiye ve teknolojiye dayalı bir üretim modeliyle güçlü bir şekilde devam edelim." ifadelerini kullandı.



Şu anda terör örgütü DEAŞ'la çok güçlü bir mücadele verildiğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Bu terör örgütünü sınırımızdan defetmiş durumdayız. Aynı şekilde bölücü terör örgütüyle de güçlü bir mücadele var. Başarılı bir mücadele var. Ben inanıyorum ki Gaziantep zamanla turizmin tekrar çok önemli bir merkezi olacak." dedi.



Cumhurbaşkanlığı sistemi



Cumhurbaşkanlığı sistemi ve anayasa değişikliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Şimşek, sistemin Türkiye'de istikrarı kurumsallaştıracağını, yönetimde istikrarı sağlayacağını söyledi.



Sistemin Türkiye'nin istikbalini, istiklalini, garanti altına alacak çok önemli bir reform olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:



"Yasama, yürütme ve yargının özü itibarıyla kendi fonksiyonlarını en iyi şekilde getirecek yeni bir yapı. Bundan sonra Meclis yasama ve denetim görevini yapacak. Eskiden de öyleydi. Şimdi daha güçlü bir şekilde konumlanıyor. Yargı, hem bağımsız olacak hem tarafsız olacak. Bağımsız yapalım dedik. Hakim, savcılar kendi kurullarını seçsinler, en azından bir kısmı oradan gelsinler diye. Gördünüz hain terör örgütü gitti oraya musallat oldu. Türkiye 2010'dan beri ne badireler atlattı. Şimdi HSYK'nin büyük çoğunluğunu 13'ün 7'sini kim atayacak? Meclis atayacak. Kim atayacak? Siz atayacaksınız. Millet, meclisi seçecek, Meclis de onları seçecek. Geriye kalanı dolaylı ve doğrudan olmak üzere Cumhurbaşkanımız atayacak. 4'ünü Cumhurbaşkanı atayacak. Adalet Bakanı veya müsteşarı diğer iki üye olacak. Bu sistem aslında demokrasiyi güçlendiren bir sistemdir. Güçlü Türkiye için gerekli olan bir sistemdir. Bu sistem bir rejim değişikliği değildir. Bu konuda milletimizin kafasında soru işareti uyandırmak isteyenler bilsinler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir, laik bir devlettir, bir demokrasidir. Bunlar zaten hiçbir şekilde asla ve asla değiştirilemez. Gündemde bile değil."



"Vesayet sistemleri bir daha asla başını kaldıramayacak"



Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu, bu coğrafyada güçlü bir yönetimin Türkiye için "olmazsa olmaz" olduğunu vurgulayan Şimşek, "Etkin, hızlı hareket edecek ve istikrar içerisinde millete hizmet edecek. Sonunda milletimiz karar verecek. Milletimiz Cumhurbaşkanını seçecek, milletimiz Meclis'ini seçecek. Dolaylı olarak milletimiz aslında yargıyı da şekillendirecek. Yani milli irade hem yargıda, hem yasamada, hem yürütmede asli unsur olacak. Öyle zaten. Başka türlü de düşünülemez. Doğrudan doğruya milletin yönettiği bir model. Şimdi bu model Türkiye'yi daha da güçlendirecek. Vesayet sistemleri bir daha asla başını kaldıramayacak. Bu çok önemli, bu çok büyük bir reform. Bu reformu aradan çıkardıktan sonra ben inanıyorum ki belirsizlik azalacak. Bu kötü dönemin kapanışı olacak. Yeni, güçlü Türkiye'nin önü açılacak. Dolayısıyla ne olacak? Biz döneceğiz geriye kalan bütün yapısal reformları güçlü bir şekilde 2017 yılında yapacağız. ve sonuçlarını 2018, 2019'da almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.



"Bütçemiz sağlam, bilançomuz güçlü"



KOBİ'lere, ihracatçıya her türlü desteği verdiklerini belirten Şimşek, bu destekleri sürdüreceklerini ifade etti.



Kredi Garanti Fonu kapsamındaki 250 milyar liralık desteğin güçlü bir destek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Türkiye'deki toplam kredi hacminin 1,7 trilyon olduğunu düşünürseniz bu çok büyük bir rakam. İhracat desteklerini bütçede 3'e katlamışız. Çok güçlü bir destek. Dolayısıyla hükümet olarak bizim bütçemiz sağlam, bizim bilançomuz güçlü. Biz reel sektörün hep yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Evet bir takım belirsizlikler var küresel anlamda. Evet içeride bir takım belirsizlikler oluştu. Onları atlattık. Sıkıntılar vardı, onları atlattık. Türkiye'nin temelleri sağlam. En sağlam kamu maliyesinden birine sahip. Dış dengede sorun var. Bunun tabii ki döviz kanalıyla yansımaları var ama inanıyorum ki ilave reformlarla bu sorunu aşacağız." diye konuştu.