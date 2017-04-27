Başbakan Yardımcısı Şimşek, Tmb Genel Kurulunda (2)

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, inşaat sektörünün 2002'den 2016'ya kadar reel olarak 2,8 kat büyüdüğünü belirterek, "Sektörün ekonomideki payı yüzde 4,3'ten yüzde 7,6'ya, istihdamdaki payı ise yüzde 4,5'ten yüzde 7,3'e çıkmıştır. Türkiye'de 2009 sonrasında ilave 7 milyonun üzerinde istihdam sağlandı, bunun 740 binini inşaat sektörü sağladı." dedi.



Şimşek, Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) 32. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, küresel ekonominin 8 yıllık aradan sonra tekrar toparlanma sürecine girdiğine dikkati çekti.



Uluslararası Para Fonunun (IMF) ilk defa büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmediğine işaret eden Şimşek, bunun çok önemli bir sinyal olduğunu söyledi. Şimşek, ilk kez ufak da olsa yukarı yönlü bir revizyonun söz konusu olduğunu belirtti.



Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin geçen yıla göre çok daha iyi bir performansla yollarına devam ettiğini dile getiren Şimşek, "Büyüme geçen yıl yüzde 3 civarındaydı, bu sene yüzde 3,5 civarında olması öngörülüyor. Gelecek sene yüzde 3,8'e çıkar diye bir beklenti var, bu olumlu bir trend. Özellikle yakın coğrafyamızdaki birçok ülkenin, emtia ve petrol fiyatlarına bağlı performans gösterdiğini dikkate alırsak, son dönemde emtia ve petrol fiyatlarında sınırlı ölçüde de olsa toparlanmanın yakın çevremize de yansıyacağının, dolayısıyla Türkiye ve sektör açısından olumlu bir gelişme olduğunun altını çizmek istiyorum." diye konuştu.



Geçen yıl küresel büyümenin yarısı kadar küresel ticarette artış olduğunu ifade eden Şimşek, bu sene tekrar küresel ticaretteki büyümenin yüzde 3,8 civarında gerçekleşerek küresel büyümenin biraz üzerine çıkabileceğini söyledi. Korumacılık gibi birtakım risklerin bulunduğuna değinen Şimşek, küresel ticaretin toparlanmasının da sektör açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.



- "Dünyada hala para bol, kaynak çok"



Şimşek, para politikasındaki sıkılaştırmanın beklenenden daha az olmasının, gelişmekte olan ülkelere fon akışını olumsuz etkileyebileceğine işaret ederek, "Bir tek risk olarak bu görülüyor ama muhtemelen bu dönemde Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası, iyi iletişim kurarak piyasa beklentileri çerçevesinde hareket ederler diye düşünmek lazım." ifadesini kullandı.



Sektör ve dünya ekonomilerinin gelişmesi açısından, sermayenin önemli bir bileşen olduğunun altını çizen Şimşek, şöyle devam etti:



"Dünyada hala para bol, kaynak çok. Bütün mesele, o kaynağı çekebilmek. Şu anda küresel olarak şirketlerin, fonların 8 trilyon dolar nakitte duran parası var, 8,5 milyon dolar da eksi faize sahip yani negatif getirisi olan kağıtlarda yani 16,5 trilyon dolar eksi faiz veya sıfır faizde duruyor. Bir de 24 trilyon dolar çok düşük faizli devlet kağıtlarında var. Toplamda 40 trilyon doların üzerinde aslında çok hızlı şekilde yatırıma dönüşebilecek, yüksek getirisi ve güven veren sektör veya ülke olursa, paranın akabileceği ciddi bir kaynakla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu dönemde önemli olan ülkelerin kendi evlerini düzene koyması, reform yapması ve var olan kaynakları çekmesidir."



Şimşek, Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiğini, çok büyük iç ve dış şoklarla karşı karşıya kaldığını ancak bütün olanlara rağmen ülkenin ekonomide büyük bir direnç gösterdiğini, performans ortaya koyduğunu ve güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin, 2002-2016 yıllarında ortalama yüzde 5,7 büyüdüğünü anımsatan Şimşek, küresel kriz sonrasında küresel büyümenin ciddi şekilde yavaşladığı bir süreçte ülkenin (2010-2016 yılları arasında) yüzde 6,7 büyüdüğünü bildirdi. "Bunca şoka rağmen bu kadar güçlü bir performans yok" diyen Şimşek, şokların çok daha küçüğüyle karşılaşan Brezilya ve Rusya'nın hızlı bir şekilde resesyona girdiğini hatırlattı.



- "İnşaat Türkiye için önemli bir sektör"



Bütçe vergi gelirlerinin dörtte birini eğitime harcadıklarına dikkati çeken Şimşek, eğitime erişimde Türkiye'nin bütün ülkelere örnek gösterilecek gelişme kaydettiğini vurguladı. Beşeri sermayeye bugünden yapılan yatırımların getirisinin 30-40 yılda geri döneceğine işaret eden Şimşek, eğitimde kalite sorunu olduğunu ancak bunu çözmek için çok ciddi adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyledi.



Şimşek, Türkiye'de 2000'li yılların başında altyapının son derece zayıf olduğunu fakat bugün gelinen noktada muazzam bir gelişme kaydedildiğini bildirdi. Kamu-özel iş birlikleri çerçevesinde çok ciddi projelerin hayata geçirildiğini ve geçirilmeye devam edildiğini belirten Şimşek, Türkiye'nin bu konuda örnek olduğunu anlattı.



Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi konusunda da hükümet olarak 100 lira harcayana 225 liralık destek verdiklerini bildiren Şimşek, bu konuda önemli destekler sunulduğunu anlattı.



Şimşek, inşaatın Türkiye için çok önemli bir sektör olduğunu ve hükümetleri döneminde çok büyük bir gelişme kaydettiğini söyledi. İnşaat sektörünün 2002'den 2016'ya kadar reel olarak 2,8 kat büyüdüğünü bildiren Şimşek, "Ekonomideki payı da yüzde 4,3'ten yüzde 7,6'ya çıkmıştır. İstihdamdaki payı ise yüzde 4,5'tan yüzde 7,3'e ulaşmıştır. Türkiye'de 2009 sonrasında ilave 7 milyonun üzerinde istihdam sağlandı, bunun 740 binini inşaat sektörü sağladı." dedi.



(Bitti)