Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten İha'ya Ziyaret
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ile birlikte İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'ı ziyaret etti. Ülke ve bölge devam eden 16 Nisan referandum çalışmalarını değerlendirdi. Bölge Müdürü Akın ise Şimşek'e İHA'nın çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.
Şimşek, İHA'nın Gaziantep stüdyosundan CNN International televizyonuna bağlanarak, Türkiye'de 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum u değerlendirdi. - GAZİANTEP