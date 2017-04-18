Başbakan Yardımcısı Şimşek Rusya'ya Gidiyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bir takım temaslarda bulunmak üzere bugün Rusya'ya gidecek.



Edinilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, beraberindeki heyet ile birlikte başta yaş meyve ve sebze ithalatındaki yasakların kalmasıyla ilgili görüşmeleri gerçekleştirmek ve bir takım temaslarda bulunmak üzere bugün Rusya'ya gidecek. - İSTANBUL