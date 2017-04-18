Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Başbakan Yardımcısı Şimşek Rusya'ya Gidiyor
Ara
BİST 90.675 %0,02
DOLAR 3,6702 %-1,60
EURO 3,9086 %-0,93
PARİTE 1,0645 %0,31
ALTIN 151,83 %-1,67
FAİZ 11,28 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Başbakan Yardımcısı Şimşek Rusya'ya Gidiyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bir takım temaslarda bulunmak üzere bugün Rusya’ya gidecek.

Başbakan Yardımcısı Şimşek Rusya'ya Gidiyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bir takım temaslarda bulunmak üzere bugün Rusya'ya gidecek.

Edinilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, beraberindeki heyet ile birlikte başta yaş meyve ve sebze ithalatındaki yasakların kalmasıyla ilgili görüşmeleri gerçekleştirmek ve bir takım temaslarda bulunmak üzere bugün Rusya'ya gidecek. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Rusya Federasyonu, Mehmet Şimşek, Bakanı Şimşek, Bakan Şimşek, Istanbul, İstanbul, Rusya, TEM, otoyol, TEM Otoyolu