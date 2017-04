Başbakan Yardımcısı Şimşek KKTC'de

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, günübirlik program için bugün KKTC'ne gitti. Şimşek adada Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle "Dünya'da, Türkiye'de ve KKTC'de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler" konulu konferans katıldı, konferansın açılış konuşması yaptı.



BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: "İLERLEMENİN KAYNAĞI CESARETLE GERÇEKLEŞTİRİLEN REFORMLARDIR"



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de, Kıbrıs'taki siyasi durum, ambargo ve mevcut statünün ciddi ayak bağı olmasına karşın, KKTC'de ekonomide güzel ilerlemeler sağlandığını kaydetti. Şimşek, KKTC ekonomisindeki ilerlemelerin kaynağında cesaretle gerçekleştirilen reformların yattığını söyleyerek, "Mucizevi değnek yok, evimizi düzene koyacağız" dedi. Bütün zorluklara karşın reformların yapılmasının gereğine işaret eden Şimşek, reformlar yapıldıkça imkanların ve kaynakların arttığını söyledi. Şimşek, "Reform yapan ülkeler pozitif yönde ayrışır" dedi. Her zaman, her alanda KKTC'nin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Şimşek, kendilerini KKTC'den ayrı görmediklerini vurguladı. Şimşek, Hükümetin reformlarını ve bütçe performansını överek, "Yatırımlara daha çok kaynak ayırmanız bizi çok sevindirdi" dedi. Reformların önemine vurgu yapan Şimşek, Kıbrıs'ta çözümü desteklediklerini belirterek, "Reform yaparsanız tanımayan ülkeler de yatırım için gelir" ifadelerini kullandı. Şimşek, KKTC ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, reformlar ve kaynak noktasında desteklerinin süreceğini ifade etti. Şimşek, KKTC'nin özel sektör eliyle hizmet sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olabileceğini vurguladı.



