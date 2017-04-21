Başbakan Yardımcısı Şimşek: "Kapsamlı Reformlar Sürecek"

ABD Ticaret Odasında düzenlenen bir panelde konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin özellikle 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu sonrasında belli alanlardaki reformlara hız vereceğini açıkladı.



Başbakan Yardımcısı Şimşek, başkent Washington'da ABD Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Turkish Heritage Organization (THO) tarafından organize edilen panelde konuştu.



Türkiye'nin son yıllarda zor süreçlerden geçtiğini ancak tüm zorluklara rağmen hala istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini anlatan Şimşek, halk oylamasından "evet" çıkmasıyla bu istikrar sürecinin daha sağlamlaşacağını söyledi.



"Kapsamlı reformlar sürecek"



Yeni dönemde birkaç yıl önce tasarlanan kapsamlı reform programına öncelik verileceğini aktaran Şimşek, başta eğitim, vergi, adalet ve iş gücü piyasasına yönelik olmak üzere planlanan reformların mümkün olan en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti.



Türkiye'nin bugüne kadar birçok alanda yapısal reformlar gerçekleştirdiğini belirten Şimşek, halen ihtiyaç duyulan alanlardaki reform adımlarının kararlı bir şekilde atılacağına vurgu yaptı.



Şimşek, Arap Baharı, mülteci krizi ve nihayetinde 15 Temmuz darbe girişimi gibi çok önemli olayların yaşandığı bir durumda Türkiye'nin hala dinamizmini sürdürdüğünü kaydetti.



"Türkiye evrensel değerlere bağlıdır"



Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye her anlamda evrensel değerlere ve hukukun üstünlüğüne bağlıydı, bağlı olmaya da devam edecektir. Aynı şekilde Batının bir parçası olmaya da devam edeceğiz. Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'ye, Türkiye'nin de AB'ye ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.



Şimşek, 16 Nisan'daki referandumun rejim değişikliğiyle değil, yönetim sistemiyle ilgili olduğunu ve yüksek bir katılımla bu sürecin tamamlandığını dile getirerek, yeni dönemde istikrar içinde reform adımlarının atılmaya devam edeceğini bildirdi.



Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin Türkiye'ye hız kazandıracağını anlatan Şimşek, Türkiye'nin bölgesindeki istikrar adası olmaya devam edeceğini belirtti.



Türkiye'nin koalisyon dönemlerinde hep zorlandığını, tek parti iktidarlarında ise istikrarı yakaladığını ifade eden Şimşek, "2019'a kadar herhangi bir seçim yapılmayacak; şu anda önümüzde çok güçlü bir reform programımız var." diye konuştu.