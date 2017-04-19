Başbakan Yardımcısı Şimşek: IMF'in Türkiye Tahminleri Yanlış Çıkacak
IMF'in, Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yüzde 0,4 oranında düşürmesi sonrasında twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ''tahminleri yine yanlış çıkacak'' dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) dün yaptığı tahminlerde, Türkiye'nin 2017 yılı büyüme tahmini yüzde 2,9'dan yüzde 2,5'e indirmesi üzerine twitter'dan ''tahminleri yine yanlış çıkacak'' dedi.
''TAHMİNLERİNDE YANILACAKLAR''
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, IMF'in tahmininin sonrasında twitter hesabında yaptığı açıklamada, '' IMF'nin Türkiye ekonomisine ilişkin tahminleri muhtemelen yine yanlış çıkacak...'' ifadelerini kullandı.
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