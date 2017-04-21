Başbakan Yardımcısı Şimşek "G20 Aile Fotoğrafı" Çekimine Katıldı - Washıngton

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarının ardından "G20 Aile Fotoğrafı" çekiminde yer aldı.



Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında bulunduğu Washington'da, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı.



Şimşek, çekim öncesinde yanında bulunan Brezilya Maliye Bakanı Henrique Meirelles ve diğer katılımcılarla bir süre sohbet etti.



Fotoğraf çekiminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen, IMF Başkanı Christine Lagarde ve OECD Genel Sekreteri Angel Gurria da hazır bulundu.