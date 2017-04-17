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Başbakan Yardımcısı Şimşek: "Ekonomi de Geniş Kapsamlı Dönüşüm Gerekiyor"
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Başbakan Yardımcısı Şimşek: "Ekonomi de Geniş Kapsamlı Dönüşüm Gerekiyor"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında "Türkiye ekonomisinde öncelik verilmesi gereken konu ne ?" sorusuna Şimşek, "5-6 eksen var, hepsine çalışmak lazım. Geniş kapsamlı dönüşüm gerekiyor" cevabını verdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek:

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında "Türkiye ekonomisinde öncelik verilmesi gereken konu ne ?" sorusuna Şimşek, "5-6 eksen var, hepsine çalışmak lazım. Geniş kapsamlı dönüşüm gerekiyor" cevabını verdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında referandum sonuçlarını değerlendirdi. Ekonomi de gündemin ne olduğuna ilişkin açıklamalar yapan Şimşek, 'Türkiye ekonomisinde öncelik verilmesi gereken konu ne ?' sorusuna "5-6 eksen var, hepsine çalışmak lazım. Geniş kapsamlı dönüşüm gerekiyor" cevabını verdi. Fiyat istikrarının öncelikleri olduğunu dile getiren Şimşek, "Fiyat istikrarı kalkınma ve gelişme açısından önemli. Zor bir dönemden geçtik, hain darbe girişimi oldu, ekonomi baskı altında kaldı. Ama biz gereken tedbirleri aldık.Enflasyonda hafif yükseliş var ama genel anlamda ekonomi güçlü" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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