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Başbakan Yardımcısı Şimşek, Davos'a Gitti
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Başbakan Yardımcısı Şimşek, Davos'a Gitti
18 Ocak 2017 Çarşamba 13:57
Şimşek, Dünya Ekonomik Forumu'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Şimşek, Dünya Ekonomik Forumu'nda Türkiye'yi temsil edecek
Kaynak:
Dunya.com
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