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Başbakan Yardımcısı Şimşek, Davos'a Gitti
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Başbakan Yardımcısı Şimşek, Davos'a Gitti

Şimşek, Dünya Ekonomik Forumu'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Davos'a Gitti

Şimşek, Dünya Ekonomik Forumu'nda Türkiye'yi temsil edecek

Kaynak: Dunya.com

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