Başbakan Yardımcısı Şimşek - "Çin'in Yönetimi" Kitabının Türkçe Ilk Baskısının Tanıtımı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Çin Devlet Başkanı Şi'nin inisiyatif alarak öncülük ettiği 'İpek Yolu Ekonomik Kuşağı' ile '21'inci Yüzyıl Deniz İpek Yolu' projelerinin, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına ilişkin ülkemizin yaklaşımıyla örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.



Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Çin'in Yönetimi" kitabının Türkçe ilk baskısının tanıtım töreni, Şimşek, Çin Başbakan Yardımcısı Liu Yandong ve Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in katılımıyla düzenlendi.



Kitabın tanıtımı öncesinde Şimşek ve Liu ikili görüşme gerçekleştirdi.



Törende konuşan Şimşek, Türk-Çin ilişkilerinin son dönemde kazandığı ivmeden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ikili ilişkilerin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve istişare mekanizması ile daha da ileri taşınacağına inandığını dile getirdi.



Liu'nun ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin pozitif gündeme yöneliminin işareti olduğunu dile getiren Şimşek, Şi'nin kitaptaki konuları kalkınma kavramları ve politikalarından çevre konularına, milli savunmadan yolsuzlukla mücadeleye uzanan bir yelpazede anlattığını bildirdi. Şimşek, bunun yanı sıra Çin'in küresel konulara giderek artan ilgisini şekillendiren ilke ve politikaları konusunda resmi konuşmalarının, görüşmelerinin ve verdiği talimatlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan "Çin'in Yönetimi" adlı kitabın Türkçe'ye kazandırılmasının Çin siyasi tutum ve yaklaşımlarının daha iyi anlaşılması bakımından yararlı olacağını kaydetti.



Şimşek, söz konusu kitabın dünya kamuoyunu Çin Hükümeti'nin felsefesi ile iç ve dış politikaları konusunda daha fazla bilgilendirmeyi hedeflediğinin altını çizerek, kitapta, Devlet Başkanı Şi'nin dış politika, kalkınma ve yönetim ilkelerine yeni vurgular, yeni açıklama ve formülasyonlar getirdiğini vurguladı.



Çin'in reform ve dışa açılma yolundaki çabalarını takdirle izlediklerine dikkati çeken Şimşek, "Çin, dünya siyaseti ve ekonomisindeki ağırlığını giderek artırmaktadır. Bu sene Çin devlet başkanını Davos'ta yaptığı konuşma bütün dünya tarafından alkışlandı. Korumacılığın bu kadar ön planda olduğu bir dönemde küreselleşmeye Çin'in sahip çıkacağını kimse ummuyordu ama bu Çin Devlet Başkanının ne kadar vizyoner olduğunu da ortaya koyuyor." diye konuştu.



Şimşek, "Çin Rüyası" kavramı ile "2023 Vizyonu"nun birbiriyle örtüşen unsurlar içerdiğine işaret ederek, her iki vizyonun ortak noktasının, barış ve refah içerisinde kalkınma ve bir arada yaşama inancı olduğunu söyledi.



Türkiye ve Çin'in bu doğrultuda gösterdikleri gayretlerin, Türkiye için olduğu kadar bölgesel ve küresel refah ve istikrar için de önem arz ettiğinin altını çizen Şimşek, şunları kaydetti:



"Çin Devlet Başkanı Şi'nin inisiyatif alarak öncülük ettiği 'İpek Yolu Ekonomik Kuşağı' ile '21'inci Yüzyıl Deniz İpek Yolu' projelerinin, kısaca 'Kuşak ve Yol' projesinin, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına ilişkin ülkemizin yaklaşımıyla örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde 'Kuşak ve Yol Zirvesi'ne katılarak ülkemizin bu konudaki yaklaşımını ve katkılarını ortaya koyacaktır. Bu inisiyatiflerin, ikili ilişkilerimizde ve iş alemlerimiz için yeni bir stratejik işbirliği alanı ortaya çıkardığına inanarak, bu projeyi başından beri destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz."



Şimşek, kitabın, Çin'i ve Çin'in yönetim felsefesinin yanısıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ve kalkınmayı anlamak isteyen tüm okuyucular için önemli bir rehber olacağına inandığını belirterek, "Geçen sene Çin'i 4 kez ziyaret etme fırsatı buldum. Çindeki kalkınmayı ve gelişmeyi birinci elden gördüm. Bu eserin o hikayeyi anlatmakta da büyük faydası olacağına inanıyorum. Dolayısıyla bu eseri okumanızı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.