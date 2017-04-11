Başbakan Yardımcısı Şimşek Bes Rakamlarını Açıkladı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 31 Mart itibariyle bireysel emeklilik fonlarında 65 milyarın üzerinde bir kaynağın söz konusu olduğunu belirtti.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Portföy'ün düzenlediği basın toplantısına katıldı. Şimşek burada yaptığı açıklamalarda bireysel emeklilikte gelinen son rakamları ortaya koydu. Şimşek, toplantının soru cevap bölümünde ise Halkbank'ın dava süreci ile ilgili gelen bir soruya "Halkbank devlet kontrollü bir bankadır. Biz bankamızın arkasındayız" şeklinde cevap verdi.



"31 Mart itibariyle bireysel emeklilik fonlarında 65 milyarın üzerinde bir kaynak söz konusu"



Sermaye piyasalarının derin olmasının kalıcı yüksek refah artışını sağlamada belirleyici faktörlerden bir tanesi olduğunun altını çizen Şimşek,"Bir diğer faktör, iş gücü piyasalarının esnek olmasıdır. Bir diğeri, tabi ki kurumların kalitesidir. 31 Mart itibariyle bireysel emeklilik fonlarında 65 milyarın üzerinde bir kaynak söz konusu. 6,8 milyon da katılımcı söz konusu. Tabi bireysel emeklilikte oto katılım yeni başladı. Henüz erken aşamadayız. Yine 31 Mart itibariyle yaklaşık 700 bin katılımcı söz konusu. Toplanan kaynak ise 128 milyon lira civarında. Önümüzdeki günlerde beklentimiz katılımcı sayısının en az 14-15 milyon olacağı şeklinde. Dolayısıyla fon büyüklüğünün bu süreçte çok rahat bir şekilde milli gelirin bu döneme göre 10 katına ulaşabileceğini düşüyoruz" dedi.



"Halkbank'ın arkasındayız"



Halkbank'ın hala kontrolü devlette olan bir banka olduğunun altını çizen Şimşek, "Biz devlet olarak bankamızın arkasındayız. Çok ne ve basit. Bu bankanın başarılı bir şekilde bugüne kadar olduğu gibi reel sektörümüze, esnafımıza destek olma kabiliyetini devam ettirme noktasında ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.



Yapılan incelemelere göre Halkbank'ın hiçbir işleminin küresel normlara aykırı olmadığını belirten Şimşek, "Bu davanın risk iştahını, yatırımcı talebini, maliyetleri ne yönde etkileyeceğine zamanla bakacağız. Adalet Bakanlığımız dosyayı inceledi. Gerek bankamızın yaptığı çalışma, gerek bağımsız denetim kuruluşunun yaptığı çalışma, gerekse Adalet Bakanlığımızın yaptığı incelemeler Halkbank'ın hiçbir işleminin küresel normlara aykırı olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Banka bizim, bu ülkenin önemli bir değeri, bankamızın arkasındayız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL