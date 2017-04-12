Başbakan Yardımcısı Şimşek Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına ilişkin, "Hem sektöre hem tüketiciye mesajım; az kaza yapan veya hiç kaza yapmayanlar ödüllendirilecek. Fakat sık sık kaza yapanlar da cezalandırılacak. Dolayısıyla primlere tavan getirilmesi, rehavet getirmesin." ifadelerini kullandı.



Şimşek, NTV'de katıldığı programda gündeme ve referandum a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Referandum öncesi izlenimlerinin ne olduğunun sorulması üzerine Şimşek, sahadan edindiği izlenimin kararsızların azaldığı, referandum dan güçlü bir "evet" çıkmasını ümit ettiklerini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik "tek adam rejimine gidildiği" eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Şimşek, bunun doğru olmadığını, kesinlikle tek adam rejimine gidilmediğini, dünyanın en gelişmiş demokrasilerinde uygulanan başkanlık sistemine geçildiğini anlattı.



Yeni sistemde başa kim, yüzde kaç oy alarak gelirse gelsin, cumhurbaşkanının yetkilerinin sınırı olduğuna işaret eden Şimşek, bu yetkilerin çok net şekilde tarif edildiğini belirtti. Söz konusu iddiaların, anayasayı, kanunları, yargı ve Meclis denetimini dikkate almayan söylemler olduğunu ifade eden Şimşek, "Doğru söylemler değil, muhalefetin bir dezenfermasyon çabası." dedi.



Rejim değişikliği eleştirilerine ilişkin de Şimşek, Türkiye'de kesinlikle rejimin değişmeyeceğini, hükümet sistemi değişikliği yapıldığını ifade etti.



"Eyalet sistemi olsa, MHP buna destek verir miydi?"



Şimşek, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin eyaletlere bölüneceği" yönündeki söylemlerin anımsatılması üzerine, bu ifadelere güldüğünü söyledi.



Bu anayasa değişikliğinde eyalet sisteminin bulunması halinde MHP'nin buna kesinlikle destek vermeyeceğini belirten Şimşek, bölücü terör örgütünün sözde liderlerinin defalarca net şekilde "hayır" oyunu desteklediklerini söylediklerini ifade etti. Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bölücü terör örgütü hayır mitingleri yapmadı mı? Eğer bu gerçekten eyalet sistemini içerseydi, böyle bir yetki olsaydı arka planda, bölücü terör Avrupa'da, Türkiye'de bu referandum un aleyhinde kampanya yapar mıydı? Bu kanunla düzenlenecek bir konudur. Anayasanın ilk 4 maddesi buna izin vermez. Diyelim ki kanunla düzenlenecek. Kanunu Meclis çıkartacak, cumhurbaşkanı çıkartmayacak. Net olarak söylüyorum anayasa değişikliğinde eyaletin 'e'si yok. Kesinlikle eyalet kurmaya yetki yok. PKK'nın, bu referandum a bu kadar güçlü karşı duruşu, bir kere bunu net şekilde doğruluyor. Bizim partimiz, Hakkari'ye gidiyoruz, Yüksekova'daydık. 'Tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan' dedik. Bunu Hakkari, Şırnak ve her yerde söyledik. Böyle bir gizli ajanda olsa, böyle bir yetki olsa... Buna kargalar güler, bunu dikkate bile almamak lazım. Sahada, gittiğimiz yerlerde karşımıza çıkıyor, şoke oluyoruz."



Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Mevcut sistem neye engel oluşturuyor ki yenileme ihtiyacı doğdu?" sorusunu yanıtlarken de bu değişikliğin bir parti veya şahıs meselesi olmadığına dikkati çekti. Kamuoyu yoklamalarına göre, AK Parti'nin Kurucu Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şu anda AK Parti Genel Başkanı olması halinde yeniden seçileceğini, destek oranının 2015'ten daha güçlü olduğunu görüldüğünü söyledi. Şimşek, "Dolayısıyla bugün iş bir parti, şahıs meselesi olsa hiç değişikliğe gerek yok." diye konuştu.



Şimşek, "Türkiye'nin bir çekirge gibi güçlü iktidarları döneminde zıpladığını, diğer dönemlerinde ise düştüğünü" ifade ederek, bütün şoklara rağmen son 14 yılda Türkiye'nin başarı hikayesi yazdığını dile getirdi.



"Maliye politikasında alanımız var"



Son 6 ayda alınan bazı kararların Hazine nakit dengesi ve borçlanmaya etkisine ilişkin bir soru üzerine Şimşek, Hazine nakit akışındaki artışın sürpriz olmadığını belirtti.



Yılın ilk çeyreğindeki sosyal güvenlik primlerini son çeyreğe ertelediklerini ve buna benzer birçok tedbir aldıklarını kaydeden Şimşek, "Türkiye geçen yıl çok büyük şoklar yaşadı. Bu şoklara verebileceğimiz tepki anlamında, fiyat istikrarından dolayı, para politikasında fazla alanımız yok. Maliye politikasında alanımız var. Faizleri artırdık ama maliye politikasını gevşettik." diye konuştu.



Şimşek, söz konusu gevşemenin geçici olduğunu dile getirerek, "Ben inanıyorum ki evet çıkarsa ekonomi toparlanır, vergi gelirleri toparlanır, bu tedbirler ilanihaye devam etmez ve yılın ikinci yarısında bütçe dengeleri hızla iyileşir. Dolayısıyla faiz-kur bağlamında kalıcı bir etki olmaz." değerlendirmesinde bulundu



"Yüzde 2,9 büyüme pozitif bir sürprizdi"



Şimşek, "Türkiye'nin 2016'da yüzde 2,9 büyümesinin sürpriz olup olmadığı" yönündeki soruya, "Evet, benim için de pozitif bir sürprizdi, daha düşük bekliyorduk. Sürpriz nereden kaynaklandı? 0,4 puanlık geriye doğru bir revizyon var. Biraz da stoklardaki artış beklediğimizden daha güçlüydü. Aslında yüzde 2 civarında bir rakam bekleniyordu, yüzde 3 civarında bir rakam çıktı. Oldukça iyi bir rakam." yanıtını verdi.



Bu kadar şokları yaşamış bir ülkenin uzun süre derin bir resesyonda kalmasının bekleneceğine işaret eden Şimşek, Türkiye'nin sağlam temelleriyle bunu atlattığını vurguladı. Şimşek, "Esas gündemimiz şu, Anayasa değişikliği büyük bir reformdur, ana bir reformdur. Ondan sonra oturup ekonomide bu şoklara karşı direnci daha da artıracak, büyümeyi tekrar yüzde 6 patikasına oturtacak ve 1 milyon kişi istihdam yaratacak yeni bir dönem. İşte böyle bir dönemin arifesindeyiz. 16 Nisan'da çıkacak 'evet', o ivmeyle yapacağımız reformlarla, bu direnç bize o morali verdi, Türkiye tekrar yüzde 6 büyüme patikasına oturacak." ifadelerini kullandı.



"İşsizlik de enflasyon da yazın aşağıya inecek"



Şimşek, mart ayına ilişkin enflasyon oranının çok sürpriz olmadığına işaret ederek, "Çünkü bir kur şoku yedik. Geçen sene başımıza gelen felaketlerden sonra, hele turizmin terör ve darbe girişiminden etkilendiği ortamda ciddi bir turizm geliri kaybına uğradık. Kur şoku yeni yeni enflasyonda kendini hissettiriyor. İşin özü bu." değerlendirmelerinde bulundu.



Türkiye'nin geçen sene 600 bin kişiye iş bulduğunu ancak yine de genç nüfus nedeniyle işsizliğin de arttığına dikkati çeken Şimşek, yıl başından bu yana 700 binin üzerinde yeni istihdam sağlandığını, işsizlik oranının çok hızla yaza doğru düşeceğini söyledi.



Şimşek, "Yaz aylarında işsizlik oranlarının hem mevsimsel etkilerle, hem de mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak aşağıya ineceğine inanıyorum. Enflasyon da yazın tekrar tek haneye inecek." diye konuştu.



Gıda Komitesi olarak gıda fiyatları konusunda tedbirler aldıklarını vurgulayan Şimşek, "Enflasyon mutlaka tek haneye inmek zorunda, biz kabul edemeyiz." dedi.



-" Tavan fiyat rehavet getirmesin"



Trafik sigortasında tavan uygulamasına yönelik soruyu yanıtlayan Şimşek, sektörlerin fiyatlamasından yana olmadığını ancak bu konuda sektörden olumlu tepkiyi alamadıklarını söyledi. Şimşek, şöyle devam etti:



"Türkiye'yi iller bazında 8 kategoriye böldük. Yıl sonuna kadar düşünüyoruz, geçici bir tedbir olabilir fakat sonrasında da tekrar bakacağız. Açık söylüyorum, sektörün artan öngörülebilirlik çerçevesinde daha makul bir fiyatlamaya gideceğini ümit ediyorum. Sektörün sürdürülebilirliği, makul bir sermaye getirisi esastır. Kesinlikle siyasi bir perspektifle bu fiyatlamayı yapmıyoruz. Geniş kitleleri ilgilendiriyor ama rasyonel olmamız lazım. Hem sektöre mesajım, hem tüketiciye mesajım; az kaza yapan veya hiç kaza yapmayanlar ödüllendirilecek. Fakat sık sık kaza yapanlar da cezalandırılacak. Dolayısıyla primlere tavan getirilmesi, rehavet getirmesin."



Şimşek, uluslararası bir danışmanlık firmasıyla Gaziantep özelinde yürütülen çalışmaya ilişkin soru üzerine de Gaziantep'te modüller geliştireceklerini, küresel birikimi olan bir uluslararası danışmanlık firmasının da yol haritasını çıkaracağını, Gaziantep'in sanayisinin dönüşümünü sağlayacaklarını ifade etti.