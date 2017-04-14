Başbakan Yardımcısı Şimsek Açıklaması

Gaziantep Sanayi Odası'nın ev sahipliği yaptığı "Gaziantep Sanayi Dönüşüm" toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği kabul edilirse Türkiye artık kesintisiz 5 yıllık yönetimlerle konuları çok daha derinlemesine önceliklendirecek" dedi.



Gaziantep Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gaziantep Sanayi Dönüşüm toplantısı Başbakan Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve üyeler katıldı.



Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçmiş zamanlarda yaşanan sorunların tamamen ortadan kalkması için anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde, Türkiye'nin artık 5 yıllık yönetimlerle konuları çok daha derinlemesine önceliklendireceğini söyledi. Son 6 yılda Türkiye'nin seçimlerle ve darbelerle uğraştığını belirten Şimşek, "Sanayide dönüşüm diyorsunuz ülkede dönüşüm diyorsunuz başınıza gelenlere bakın. 2011 seçimler yapıldı. Tekrar anayasayı değiştirelim diyorsunuz. Bu defa yargıyı ele geçiren suç örgütü onun da başka planları varmış. Memlekette Balyoz, Ergenekon ve MİT derken Ortadoğu karıştı. 2013'te Türkiye'de bir Gezi kalkışması ve yargı üzerinde bir darbe girişimi oldu. 2014 ve 2015'te iki tane seçim oldu. 2016'da bir darbe girişimi yapıldı. Yakın coğrafyadaki kaos var. Bütün bunlara rağmen Türkiye dimdik ve güçlü bir şekilde ayaktadır. Büyüyor istihdam oluşturuyor. Ama bizim bu sanayideki dönüşümü hızlandırmamız lazım. Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği inanıyorum ki kabul edilirse Türkiye artık kesintisiz 5 yıllık yönetimlerle bu konuları çok daha derinlemesine önceliklendirecek. Bu vesayet sistemiyle ortadan kalkması yani yargının meclisin ve hükümetin doğrudan doğruya millet tarafından şekillendirilmesi başlı başına Türkiye için önemli bir yapısal sorunun giderilmesidir. Hükümetin doğrudan doğruya vatandaş tarafından seçilmesi 5 yıllığına kesintisiz seçilmesi hükümet krizlerinin son verilmesi başlı başına yapısal sorunun çözülmesidir. Aslında yarı başkanlık sisteminde olan Türkiye'nin 2 başlılık sorunun ortadan kaldırılması başlı başına Türkiye için bir yapısal reformdur. Parlamenter sistemimiz ciddi yapısal sorunları içermektedir. Bu yapısal sorunları çözecek anayasa değişikliğinin ortadan kalkması Türkiye'yi apayrı bir dönemin başında olacak. Biz o nedenle Gaziantep'ten başlayarak Türkiye'yi 25 dönüşüm programını da dikkate alarak sanayide dönüşümü başaracağız" dedi.



Gaziantep için olumlu mesajlar da veren Şimşek, "Gaziantep'in muazzam bir birikimi var. Muazzam bir girişimcilik ruhu var. Tarihi ve kökleri derin, hakikaten bir geleneği var. Dolayısıyla bizim hedefimiz bu kazanımları korumak çok hızla gelişen dünyada rekabet koşullarının hızla değiştiği gerekse dördüncü sanayi devriminin etkilerini şimdiden Gaziantep sanayisine yansımaları olumlu bir döngüye ve trende Gaziantep için nasıl sokarız diye çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz. Sanayi de dönüşüm bir zarurettir. Bu Türkiye'nin tamamı için geçerli ama Gaziantep için bu çok daha çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çok başarılı bir firmalarımız var. Çok iyi yönetilen firmalarımız var. Pazar ve ürün çeşitleri dijital ekonomi dördüncü sanayi devrimi ne hazırlıklı olan firmalarımız var. Ama büyük bir resme bakarsak. Gaziantep'in geneline bakarsak Gaziantep'teki imalat sanayinin üretiminin yüzde 95'i düşük orta düşük teknolojidir. Bu bizim için ciddi bir dar boğazdır. Çünkü düşük teknolojide rekabet daha yoğundur. Karlılık marjlar daha düşüktür. Özellikle dördüncü sanayi devrimi ile birlikte gelecek olan robot, yapay zeka dediğimiz nesneler trendler burayı çok daha yıkıcı bir şekilde etkileyebilir. Dolayısıyla bir taraftan bizden daha düşük bir ücretli daha düşük üretim maliyetine sahip ülkelerde gelen baskı var. Ama bir taraftan da dördüncü sanayi devrimiyle bu basit üretiminde artık hakikaten sürdürülmesinin zorluğu ortada dolayısıyla dönüşüm zarurettir" diye konuştu. - GAZİANTEP