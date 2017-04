Başbakan Yardımcısı Şimşek: (2)

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "31 Mart itibariyle BES fonlarında 65 milyar liranın üzerinde bir fon büyüklüğü, 6,8 milyon katılımcı söz konusu. Bireysel emeklilikte otomatik katılım yeni başladı, henüz erken aşamadayız ama yine 31 Mart itibariyle yaklaşık 700 bin katılımcı söz konusu, toplanan kaynak 128 milyon lira civarında." dedi.



İstanbul Portföy'ün toplantısına katılan Şimşek, sermaye piyasalarının Türkiye'deki ve dünyadaki gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) değinen Şimşek, piyasalar açısından BES'in önemli bir bileşen olduğunu söyledi.



BES'de gelinen son rakamları paylaşan Şimşek, şu bilgileri verdi:



"31 Mart itibariyle BES fonlarında 65 milyar liranın üzerinde bir fon büyüklüğü, 6,8 milyon katılımcı söz konusu. Bireysel emeklilikte otomatik katılım yeni başladı, henüz erken aşamadayız ama yine 31 Mart itibariyle yaklaşık 700 bin katılımcı söz konusu, toplanan kaynak 128 milyon lira civarında. 2019 yılında öngörümüz katılımcı sayısının en az 14-15 milyon civarında olacağı yönünde.



BES'te oto katılımı getirdik ama aleyhte o kadar çok dedikodu çıkartıldı, halbuki yaptığımız düzenleme ortada ama maalesef bazı çevreler her konuda olduğu gibi bu konuda da milletin kafasını bulandırmak için bir çaba içerisine girdi. Her şeye rağmen bu sektörün, küresel trendlerle paralel olarak Türkiye'de çok hızlı şekilde gelişeceğine inanıyorum. Gelişmesi için de iyileştirmeye devam edeceğiz."



Uzun vadede sektör ve ekonomi için en belirleyici unsurlardan birinin makro finansal istikrar olduğunu dile getiren Şimşek, 90'lı yılların makro arka planıyla fon yönetiminin gelişmeyeceğine işaret edere, bugünkü makro finansal arka planla sınırlı gelişme yaşanmasına rağmen önemli bir gelişme kaydedildiğini anlattı.



Şimşek, şimdi bu arka planın daha da iyileştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, bu nedenle bir yandan fiyat istikrarı, bir yandan da ciddi reform çabasının gerekli olduğunu vurgulayarak 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum a atıfta bulundu.



"Pazar günü Cumhuriyet tarihinin en önemli reformu oylanacak" diyen Şimşek, Türkiye'de geçmiş dönemde hükümet kurulma performansına ilişkin katılımcılara bilgi verdi.



- "Türkiye'de parlamenter sistemin çok ciddi yapısal sorunları var"



Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'de parlamenter sistemin çok ciddi yapısal sorunları olduğuna dikkati çekerek, bu sorunlar nedeniyle 94 yılda 65 hükümetle karşı karşıya kalınabildiğine işaret etti.



Türkiye'ye benzer ülkelere ya da gelişmiş ülkelere bakıldığında yönetimde istikrarın sağlandığının görüleceğine vurgu yapan Şimşek, şunları kaydetti:



"Gelişmiş ülkelere bakarsanız, fon yönetiminde olduğu gibi ABD bu konuda da oldukça sağlam bir sisteme sahip. 4 Temmuz 1776'da ABD özgürlüğünü kazanıyor ve sonrasında bir geçiş süreci var ama Başkanlık sistemi itibariyle bakarsanız 228 yılda sadece 45 değişik Başkan gelmiş. 45'inci Başkan göreve yeni başladı. Kore gelişmekte olan ülkeler arasında en başarılı ülke. Kore bu kalkınma yarışına başladığında Türkiye'nin kişi başı milli geliri Kore'nin iki katıydı.



Bugün Kore'nin kişi başı milli geliri, bizim üç kattan fazla artmış olan kişi başı milli gelirimize rağmen bizim 2,9 katımıza çıkmış durumda. Kore bizden 6 kat daha fazla performans göstermiş. Bir sürü sanayi stratejisi var ama yönetim de burada çok belirleyici. Türkiye 16-17 aylık hükümetlerle bu işi götürmeye çalışırken, gelişmiş ya da gelişmekte olan başarılı ülkeler 4'er, 5'er yıllık hükümetlerle yönetilmiş, bu çok önemli."



"İki başlılık çok ciddi bir sorun"



Türkiye'deki parlamenter sistemin yönetimde istikrarı sağlayamadığını anımsatan, Anayasa değişikliğinin bu yüzden gerekli olduğunu belirten Şimşek, istikrarın sağlandığı dönemlerde Türkiye'nin her açıdan başarılı olduğunu anlattı.



Şimşek, halkın doğrudan doğruya hükümetin başını seçtiği, 5 yıl kesintisiz yönetimin istikrarı sağlayacağına dikkati çekti.



Başbakan Yardımcısı Şimşek, anayasa değişikliğinin içeriğine ve nedenlerine ilişkin şunları kaydetti:



"Birincisi bu anayasa değişikliğinde, milletin doğrudan seçeceği cumhurbaşkanı 5 yıl kesintisiz ülkeyi yönetir. İkincisi, bu mevcut yapı önümüzdeki süreçte çok daha istikrarsızlığa gebe bir yapı. Bugün cumhurbaşkanı istediği zaman bakanlar kuruluna başkanlık yapar, bakanlar kurulu ülkeyi kararnamelerle yönetir, bütün kararnameler cumhurbaşkanı onayına, bütün atamalar cumhurbaşkanının onayına tabiidir. Cumhurbaşkanı hükümet kurma yetkisinin verilmesine, hükümetin onaylanmasına kadar bütün süreçlerde çok kritik rol ve yetkiye sahip."



Darbe dönemlerinde halka güven olmadığı için cumhurbaşkanına önemli ve kritik yetkiler verildiğini anlatan Şimşek, bugün aynı partiden olan cumhurbaşkanı, aynı partinin Meclis'te çoğunluk olmasından dolayı aslında bir sorun olmadığını, değişikliğin bugünle değil gelecek on yıllar ve yüzyıllar için gerekli olduğunu söyledi.



Başbakan Yardımcısı Şimşek, "İki başlılık çok ciddi bir sorun. Şu an belki hissetmiyorsunuz ama ülke yönetiminde çok ciddi bir darboğaz, önemli bir yapısal sorun ve sürdürülebilir bir durum değil. Mutlaka düzeltilmesi lazım. Vesayet sisteminin de Türkiye'ye çok ciddi maliyeti olmuş. Dayatmacı yaklaşım Türkiye'ye çok zaman kaybettirmiş. Bu Anayasa değişikliği aslında parlamenter sistemin Türkiye'deki uygulaması ile var olan yapısal sorunlarını gidermeye yönelik. O nedenle çok kritik bir yapısal reform. Bir siyasi dizayn, bir siyasi tasarım değil. Önümüzdeki dönemde çok ciddi darboğazlara dönüşecek bir yapıyı düzeltme çabası." ifadelerini kullandı.



