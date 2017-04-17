Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bakanlar Kurulu Toplantısından Önce Milli Güvenlik Kurulunun...

IHAAW124154-SIY/17-04-2017 - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bakanlar Kurulu toplantısından önce Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) toplanacağını, kurulun Olağanüstü Hal’i uzatma konusunu da ele alacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bakanlar Kurulu Toplantısından Önce Milli Güvenlik Kurulunun...

IHAAW124154-SIY/17-04-2017

- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bakanlar Kurulu toplantısından önce Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) toplanacağını, kurulun Olağanüstü Hal'i uzatma konusunu da ele alacağını söyledi. 17.04.2017 12: 41: 54 TSI
NNNN - ANKARA

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