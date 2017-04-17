Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bakanlar Kurulu Toplantısından Önce Milli Güvenlik Kurulunun...
IHAAW124154-SIY/17-04-2017 - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bakanlar Kurulu toplantısından önce Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) toplanacağını, kurulun Olağanüstü Hal’i uzatma konusunu da ele alacağını söyledi.
IHAAW124154-SIY/17-04-2017
- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bakanlar Kurulu toplantısından önce Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) toplanacağını, kurulun Olağanüstü Hal'i uzatma konusunu da ele alacağını söyledi. 17.04.2017 12: 41: 54 TSI
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