Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Tgrt Haber Kanalında Katıldığı Canlı Yayında, "Erken Seçimi...

IHAAW212937-SIY/26-04-2017 - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TGRT Haber kanalında katıldığı canlı yayında, "Erken seçimi Türkiye’nin gündeminden çıkarmamız lazım. Asıl odaklanmamız gereken uyum yasalarıdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Tgrt Haber Kanalında Katıldığı Canlı Yayında,

IHAAW212937-SIY/26-04-2017

- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TGRT Haber kanalında katıldığı canlı yayında, "Erken seçimi Türkiye'nin gündeminden çıkarmamız lazım. Asıl odaklanmamız gereken uyum yasalarıdır" dedi. 26.04.2017 21: 29: 37 TSI
NNNN - ANKARA

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