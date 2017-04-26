Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Tgrt Haber Kanalında Katıldığı Canlı Yayında, "Erken Seçimi...
IHAAW212937-SIY/26-04-2017 - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TGRT Haber kanalında katıldığı canlı yayında, "Erken seçimi Türkiye’nin gündeminden çıkarmamız lazım. Asıl odaklanmamız gereken uyum yasalarıdır" dedi.
IHAAW212937-SIY/26-04-2017
- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TGRT Haber kanalında katıldığı canlı yayında, "Erken seçimi Türkiye'nin gündeminden çıkarmamız lazım. Asıl odaklanmamız gereken uyum yasalarıdır" dedi. 26.04.2017 21: 29: 37 TSI
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