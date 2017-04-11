Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: "Mevcut sistem milletin belini kırdı"

"Şimdi tam değişimin sırası"

"Mevcut sistemin hataları, hastalıklarını ve eksikliklerini geride bırakmak durumundayız"



ÇANKIRI - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Şimdi anayasa değişikliğinin sırası mıydı, neden şimdi değişikliğe ihtiyaç duydunuz"şeklindeki eleştirilere yanıt verirken, "Cevap aynen şudur, evet şimdi tam sırasıdır. Çünkü Türkiye mevcut sistemden çok ama çok çekti. Mevcut sistemin yükü bu milletin belini kırdı, bu milletin yıllarını aldı" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Çankırı'ya gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kurşunlu ilçesinde esnafları ziyaret edip 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için destek istedi. Daha sonra kent merkezine gelen Kurtulmuş, Çankırı Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Belediye Başkanı İrfan Dinç'ten belediye çalışmalarına ilişkin brifing alan Kurtulmuş, Belediye Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin 16 Nisan'da yapılacak olan halkoylamasına 'evet' diyerek yoluna emin adımlarla devam edeceğini aktardı.

80 milyon vatandaşın 16 Nisan'da gerçekleşecek olan Anayasa referandum unun hangi öneme sahip olduğunu ileriki süreçte daha iyi anlayabileceğini ifade eden Kurtulmuş, "İnsanlar yaşadıkları hadiselerin önemini yaşadığı süre içerisinde kavrayamayabilir. Aradan yıllar geçtikten sonra bu meydanda bulunanlar 16 Nisan'da gerçekleşecek olan Anayasa Referandumunun hangi öneme sahip olduğunu daha iyi kavrayacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin yeni sistemle daha güçlü bir ülke haline geleceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Dünyaya yön veren, sözü itibarlı bir ülke haline geleceğiz. Bu tarihi dönemeçte, bu tarihi virajda bu güzel olaya şahit olduğumuz için bizlere ne mutlu" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş'un sözleri vatandaşların "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları ile sık sık kesildi.

"Evet şimdi tam sırasıdır"

Muhalefetin "Şimdi anayasa değişikliğinin sırası mıydı, neden şimdi değişikliğe ihtiyaç duydunuz" şeklindeki eleştirilere de yanıt veren Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Bazen size de sorarlar, neden şimdi, sırası mıydı diye? Cevap aynen şudur, evet şimdi tam sırasıdır. Çünkü Türkiye mevcut sistemden çok ama çok çekti. Mevcut sistemin yükü bu milletin belini kırdı, bu milletin yıllarını aldı. Onun için mevcut sistemin hataları, hastalıklarını ve eksikliklerini geride bırakmak durumundayız"

Kurtulmuş, konuşmalarının ardından karayolu ile Kastamonu'ya hareket etti.

Mitinge Milletvekilleri Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman ile çok sayıda vatandaş katıldı.