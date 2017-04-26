Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: "Kutlu Doğum Haftası Hicri Takvime Sabitlenecek"
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: "Kutlu doğum haftası Hicri Takvime sabitlenecek" -"Diyanet önümüzdeki günlerde toplanacak" -"Bedelli askerlerin gündeme gelmesi söz konusu değil"ANKARA – Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş TGRT'de Batuhan Yaşar'ın konuğu olduğu programda açıklamalarda bulundu.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: "Kutlu doğum haftası Hicri Takvime sabitlenecek"
-"Diyanet önümüzdeki günlerde toplanacak"
-"Bedelli askerlerin gündeme gelmesi söz konusu değil"
ANKARA – Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş TGRT'de Batuhan Yaşar'ın konuğu olduğu programda açıklamalarda bulundu.