Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kutlu Doğum Haftası'nın Hicri Takvime Sabitleneceğini, Konuyla...
IHAAW220103-SIY/26-04-2017 - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kutlu Doğum Haftası’nın hicri takvime sabitleneceğini, konuyla ilgili Diyanet’in önümüzdeki günlerde toplanacağını belirtti.
IHAAW220103-SIY/26-04-2017
- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kutlu Doğum Haftası'nın hicri takvime sabitleneceğini, konuyla ilgili Diyanet'in önümüzdeki günlerde toplanacağını belirtti. 26.04.2017 22: 01: 03 TSI
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