Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (Akpm) 2 Hdp'li Üyenin...
IHAAW215142-SIY/26-04-2017 - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) 2 HDP’li üyenin Türkiye karşıtlığına ’evet’ dediğini belirtti.
IHAAW215142-SIY/26-04-2017
- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) 2 HDP'li üyenin Türkiye karşıtlığına 'evet' dediğini belirtti. Kurtulmuş, "AKPM'nin aldığı kararı revize edeceğini düşünüyorum" dedi. 26.04.2017 21: 51: 42 TSI
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