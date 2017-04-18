Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde yaptığı tahribatların bütünüyle ortadan kaldırılması için bir müddet daha OHAL'in sürdürülmesinde fayda görülmüştür" dedi.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda Olağanüstü Halin uzatılmasına ilişkin olarak konuştu. Kurtulmuş, konuşmasının başında referandumda açık ve şeffaf bir kampanya yürütüldüğünü belirterek, "Bu anayasa referandumu halkın yüksek katılımıyla, hiçbir baskı, hiçbir şekilde askerin gölgesi, hiçbir şekilde vesayet odaklarının herhangi bir tazyik ve zorlaması olmadan yani millet iradesinin dışında hiçbir irade ortaya çıkmadan sonuçlanmıştır. O halde milletimizin iradesine saygı duymak zorundayız. Sandıktan çıkan sonuca hepimiz bütünüyle, bu sivil iradenin ortaya koymuş olduğu sonuca saygı göstermek zorundayız" ifadelerini kullandı.



OHAL'in uzatılmasının gerekliliğine değinen Kurtulmuş, "15 Temmuz akşamı demokrasi düşmanı hain çetelerin; başta bu gazi Meclis olmak üzere ülkeye, millete ve demokrasiye vermiş olduğu büyüt tahribatın ortadan kaldırılması için ortaya konulmuş bir iradedir. Bu darbe teşebbüsünün bütün sonuçlarının ortadan kaldırılması ve darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ'cü eşkıya çetesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde yaptığı tahribatların bütünüyle ortadan kaldırılması için bir müddet daha Olağanüstü Halin sürdürülmesinde yarar görülmüş, Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arz edilmiştir" şeklinde konuştu.



Kurtulmuş, OHAL'in uzatılmasında 4 temel unsura dikkat çekerek, "Devletin içerisinde kümelenmiş olan FETÖ terör örgütü ve onların iltisaklı gruplarıyla verilen mücadelede başarının sağlanma mecburiyeti vardır. İşte görüyorsunuz Adil Öksüz isimli bir adam, baktığınız zaman İlahiyat Fakültesinde Yardımcı Doçent. Ama bakıyorsunuz orduda anlı şanlı generallere emir veren, onların mobilize eden, o akşam süreci yöneten kişilerden birisi olduğu iddia edilen kişi. Bunlarla mücadelenin sürdürülmesi için Olağanüstü Halin imkanlarına ihtiyacımız var. PKK terör örgütüne karşı başlatılan operasyonlarda, örgütün ülke içerisinde tamamen etkisiz hale getirilmesi ve yurt içinde ve yurt dışındaki sivil görünümlü uzantılarının, iltisaklı gruplarının artık işlerini yapamayacak, terör örgütüne destek veremeyecek hale getirilmesi için Olağanüstü Hale ihtiyacımız vardır. DEAŞ'ın Türkiye'ye verdiği zararlar ortadadır. DEAŞ'ın uluslararası sisteme verdiği zararlar ortadadır. DEAŞ yapılanmasının yurt içinde dağıtılması, hücrelerinin çökertilmesi, yargı süreçlerinin daha etkin yürütülmesi için Olağanüstü Halin verdiği imkanlara ihtiyacımız vardır. Bir diğeri de Suriye'den gelen tehditlerdir. Özellikle bir takım güçlerden aldıkları desteklerlerle YPG, PYD ve DEAŞ'ın Suriye toprakları üzerinden vermiş olduğu tehditlerin önlenebilmesi, sınır güvenliğinin, sınırdan Türkiye'ye sarkacak olan terör örgütleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi için Olağanüstü Halin verdiği imkanlara ihtiyacımız vardır" dedi. - ANKARA