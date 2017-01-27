Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Traktör Sürücü Koltuğuna Oturdu

SANKO Holding'in tarım makineleri sektöründeki şirketi Başak traktör, yeni ve iddialı modellerini Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde (OFM) düzenlenen GAPTARIM Fuarında çiftçilerle buluşturdu. Standın açılışını yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, traktörün sürücü koltuğuna oturarak, konforu test etti.



Gaziantep Sanayi Odası tarafından diğer mesleki kuruluşların desteği ile Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen fuarda kurulan Başak Traktör standı, konukların ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile birlikte, Başak Traktör'ün Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği 2110 modeli traktör kabininde inceleme yaptı, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konukoğlu'ndan traktöre ilişkin bilgi aldı.



Yeni modeller



Düşük yakıt tüketimi, düşük bakım maliyeti, Türkiye çapındaki geniş satış ve servis ağı ile her zaman çiftçinin yanında olan Başak Traktör, yeni kabinli 100 ve 110 HP'lik yeni modelleri ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor.



Kendine özgü, geleneksel mimari dokusu ile ünlü Antep evlerinden esinlenerek tasarlanan Başak Traktör standında sergilenen ve 47 HP'den, 110 HP'ye kadar olan tüm yeni modeller çiftçilerin beğenisine sunuldu.



29 Ocak'a kadar gezilebilecek GAPTARIM Fuarı, tarım sektörünün GAP bölgesiyle birlikte tüm ülkeye tanıtıldığı en önemli ve en verimli buluşma noktası konumunda olup, Başak Traktörler uzman personel tarafından fuarı ziyarete gelen çiftçilere detaylı teknik bilgileri ile tanıtıldı.



BAŞAK TRAKTÖR



Temeli 1914 yılında atılan ve 2012 yılında SANKO Holding bünyesine katılan Başak Traktör'ün Adapazarı'ndaki fabrikası 39 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere yaklaşık 275 dönüm araziye sahip. Yılda 10 bin traktör üretilebilecek kapasiteye sahip olan Başak Traktör, Türkiye çapında yaygın satış ve servis ağının yanı sıra, ekonomik ve kolay ulaşılabilir yedek parça stokuyla çiftçisinin ihtiyacına cevap veriyor.



Tesiste traktörün motor, şanzıman, hidrolik gibi tüm ana parçaları işlenip üretilebiliyor. Yüzde 100 yerli sermayeyle üretim yapan Başak Traktör'ün, farklı segmentlerde 2x4 ve 4x4 çekişli 70 çeşit traktör modeli bulunuyor.



SANKO Holding



SANKO Holding'in temeli 1904 yılında 7 dokuma tezgahı ile atıldı. Yaklaşık 15 bin kişinin istihdam edildiği SANKO, tekstil, enerji, çimento, ambalaj, tarım ve iş makinaları, bilişim, finans, sağlık, eğitim, AVM ve gayrimenkul olmak üzere 11 sektörde faaliyet gösteriyor. - GAZİANTEP