Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Sigortacılarla Bir Araya Geldi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin (TSB) olağan genel kurul toplantısına katıldı. Mehmet Şimşek, trafik sigortalarında aktif karlılığın artış gösterdiğini kaydetti.



Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin (TSB) olağan genel kurul toplantısına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek katıldı. Trafik sigortaları, bireysel emeklilik sistemi gibi konuların konuşulduğu toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortalarında aktif karlılığın artış gösterdiğine dikkat çekti. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TSB Başkanı Ramazan Ülger ve birliğe üye birçok kişi katıldı.



"Aktif karlılık oranınız yüzde 1,7"



Aktif karlılık oranının sektörde artış gösterdiğini belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, "14 milyarlık bir sermaye olduğu dikkate alınırsa, sermayenin karlılık oranı yüzde 14,6, fena değil. Hem küresel olarak baktığınız zaman hem de diğer finans sektörleri ile karşılaştırıldığı zaman yüzde 14,6'lık bir öz sermaye karlılığı iyi bir rakam. Dolayısıyla iyi bir yıl geçirdiğinizi söyleyebiliriz. Aktif karlılık oranınız da yüzde 1,7. Hatta şunu da söylemek mümkün. Geçen yıl trafik sigortası branşında 2016 yılında teknik olarak 19 milyon lira bir kar söz konusu. Çok değil fakat geçmiş teknik zararlardan kara geçilmiş olması açısından önemli" dedi.



"Yargı bizim yaptığımız yasal düzenlemeler çerçevesinde karar verecektir"



Trafik Sigorta Primleri'ndeki tavan uygulaması konusuna da değinen Şimşek, "Hazinedeki sigorta ile uğraşan arkadaşlarımız trafik sigortasından kaynaklı zarar projeksiyonlarınıza katılmıyorlar. Primlerinizde tabi ki bir miktar düşüş olacak bu tavan uygulaması ile birlikte ama giderleriniz de azalmış olacak. Çünkü yargı bizim yaptığımız yasal düzenlemeler çerçevesinde mutlaka karar verecektir. Trafik sigortaları konusunda her şeyden önce şunu bilmemiz lazım. 16 buçuk milyon kişiye siz bu hizmeti veriyorsunuz. 2015 yılının özellikle 2. yarısından itibaren trafik sigorta primlerinde çok ciddi bir artış oldu ve bu toplumun geniş kesimlerini etkileyen bir gelişmeydi. Burada otomobil araç türünde prim bir önceki yıla göre 2016 yılında yüzde 87 artış gösterdi" ifadelerini kullandı.



"Yüzde 25 katkı sağlayan bir ülke var mı?"



Devletin sağladığı katkı payına değinen Şimşek, "Bu sektörün geleceği parlak, önü açık ve hatta diğer ülkelerde olmadığı kadar belli alanlarda çok güçlü destekler sağlıyoruz. Gerek bireysel emeklilik gerek gönüllü ve gerekse otomatik katılım hususlarında dünyanın hangi ülkesinde devlet yüzde 25 katkı payı veriyor. Bana bir tane yüzde 25 katkı payı sağlayan ülke sayın. Hala hazinenin borçlanma faizlerinin yüzde 10-11 civarı olduğunu dikkate alırsanız enflasyonun tek hanede olduğu hangi ülkede var, böyle muazzam cömert bir katkı. Otomatik katılıma 2 milyon ilave katılımcı kazandırmış durumda. 2019 sonuna kadar vatandaşımızı bu sistemle tanıştırmayı hedefliyoruz. Bir takım spekülasyonlar ve kampanyalar üretildi vatandaşın sistemde kalmaması için. Ama genel anlamda Bireysel Emeklilik Sistemi'nde büyük bir başarı var" diye konuştu.



"Türkiye'nin önü açık"



16 Nisan Referandumuna ilişkin de konuşan Şimşek, "Çok önemli bir reformu nisan ayında tamamladık. 94 yılda 65 hükümet üretmiş sistem istikrarlı bir sistem değildir. Bu sistemin yerine seçimlerin 5 yılda bir olacağı ve yönetimde istikrarın temsilde adaletin olacağı yeni bir sistem. Bu Türkiye'nin önünü açacaktır. Propaganda yapmıyorum, işin özü itibariyle Türkiye'nin önü açık. Türkiye ne zaman yönetimde istikrarı sağlasa reform yapma kabiliyeti yüksek oluyor, bu reformlarla birlikte başarıyı elde ediyor" şeklinde konuştu.



Toplantıda konuşan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ramazan Ülger ise, "Avrupa ortalamasının 2 katı kaza oluyor, 2 buçuk 3 katı oranında da ölümler oluyor. Yani bir ülke düşünün ki yılda 1 milyon 300 bin kaza oluyor ve 7 bin 500 kişi trafik kazasından ölüyor. Doğal olarak bu poliçeyi alan herkes ben bu parayı neden veriyorum diyor. Bu kazalar başınıza gelecek diye veriyorsunuz ama başına gelmeyen bunun bir gün başına gelebileceğinin farkında değil" dedi. - İSTANBUL