Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, KKTC'ye Gidecek
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler Konferansı programı için KKTC’ye gidecek.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler Konferansı programı için KKTC'ye gidecek.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yarın Uluslararası Final Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle ile düzenlenen, dünyada, Türkiye'de ve KKTC'de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler Konferansı için KKTC'ye gidecek. Girne Acapulco otelinde düzenlenen konferansta, KKTC Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek konuşma yapacak. Ardından akademik sunum ve değerlendirmelerle programa devam edilecek. - LEFKOŞA