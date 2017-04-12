Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Beyaz Eşya Mağazasının Açılışını Yaptı

Referandum çalışmaları kapsamında Gaziantep ziyaretlerini sürdüren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kentte beyaz eşya ve elektronik ev aletleri satışı yapan mağazanın açılışını yaptı.



Şehitkamil İlçes Fidanlık Mahallesi, Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde beyaz eşya ve elektronik ev aletleri satışı yapan bir iş yerinin açılışını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptı. İş yerin sahipleri, çalışanlar ve vatandaşlarında katıldığı açılışta konuşan Şimşek, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu iş yerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açılış sonrası Gaziantep programına devam etti. - GAZİANTEP