Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Bild'in Haberini Yalanladı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bild gazetesinde yer alan "Türkiye yine Almanya'dan ekonomik yardım istiyor" başlıklı haberi yalanladı.
Alman Bild gazetesine verdiği "Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerine yönelik" demeç gazete tarafından çarpıtılarak "Türkiye yine Almanya'dan ekonomik yardım istiyor" şeklinde yansıtılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yalanlama yayınladı.
"KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİR"
Bu haberin üzerine Twitter'dan açıklama yapan Şimşek şunları söyledi:
Bild Gazetesinin bugün bazı internet sitelerine yansıyan haberi kesinlikle doğru değildir. Bağlamından çıkarılmış çarpıtılmıştır. G20 zirvesinde 1 soru üzerine Almanya'ya yaptığımız ziyarette Türkiye'nin yardım talebinde bulunmadığını, işbirliği önerdiğimizi söyledim.
İşte Mehmet Şimşek'in tweeti:
Kaynak: Haberler.com