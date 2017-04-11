Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un Katıldığı "Stk ve Halk Buluşması" - Detaylar
- Salondaki vatandaşlardan detaylar Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un gelişi Başbakan Yardımcısı Kurtulmuşun konuşması Kurtulmuş'a hediye takdimi KASTAMONU - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda STK ve Halk buluşması programına katıldı.
- Salondaki vatandaşlardan detaylar
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un gelişi
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuşun konuşması
Kurtulmuş'a hediye takdimi
KASTAMONU - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda STK ve Halk buluşması programına katıldı.
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