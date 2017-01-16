Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başpiskopos Levan Zekiyan ve beraberindekileri kabul etti.
Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'ndeki makamında gerçekleşen kabulde, Zekiyan ile Türkiye'deki Ermenilerin sorunlarını görüştü.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un Kabulü
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başpiskopos Levan Zekiyan ve beraberindekileri kabul etti.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başpiskopos Levan Zekiyan ve beraberindekileri kabul etti.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads