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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un Kabulü

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un Kabulü

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başpiskopos Levan Zekiyan ve beraberindekileri kabul etti.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un Kabulü

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başpiskopos Levan Zekiyan ve beraberindekileri kabul etti.

Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'ndeki makamında gerçekleşen kabulde, Zekiyan ile Türkiye'deki Ermenilerin sorunlarını görüştü.

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