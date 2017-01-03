Kurtulmuş'tan OHAL Açıklaması: FETÖ, Devletten Temizlenene Kadar Sürecek!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda konuşan OHAL tezkeresinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin görüşmeler kapsamında açıklamalarda bulundu.

"OHAL UYGULAMASINA İHTİYACIMIZ VAR"

FETÖ'nün devletten tamamen temizlenmediğini kaydeden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'nün devletten arındırılması henüz sonlandırılmamıştır. FETÖ'nün ve bütün terör örgütlerinin devletin içinden arındırılmasını sağlayana kadar OHAL uygulamasına ihtiyacımız var."

OHAL UZATILDI

Başbakanlık tezkeresi TBMM'de kabul edildi ve Olağanüstü Hal 3 ay daha uzatıldı. OHAL 19 Ocak'ta son buluyordu. Kararın çıkmasıyla birlikte OHAL, üçüncü kez uzatılmış oldu.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grubuna seslendiği konuşmasında, OHAL uygulamasının 3 ay daha uzatılmasına dair görüşmelerin Meclis'te karara bağlanacağını söylemişti.