Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan Memur-Sen'e Ziyaret

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın gündeme getirdiği "memurların siyaset ve grev yapma hakkı" konusunda, "Geniş bir kitlenin siyaset yasağına tabi tutulması kabul edilebilir bir şey değil. Hem memurların siyaset yapması hem de memur sendikalarının grevli bir sendikacılığa kavuşması, Türkiye demokrasinin olgunlaşması bakımından da doğru olacaktır. Biz bu konuda her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Elbet bunun da bir vakti vardır" dedi.



Memur-Sen Genel Merkezine ziyarette bulunan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Ali Yalçın ile bir süre ikili görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların başkanları ile birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının sonunda konuşan Genel Başkan Ali Yalçın ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş önemli mesajlar verdi.



Yalçın: "Memur-Sen üç boyutlu bir alanda mücadelesini sürdürüyor"



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın, Memur-Sen'in hem üyeleri hem de ülke ve insanlık için üç boyutlu bir alanda mücadele ettiğini belirtti. "Türkiye içerisinde çalışmalarımızın yanı sıra sınır dışı çalışmalarımız da mevcut" diyen Yalçın, uluslararası alanda Memur-Sen'in gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.



Referanduma sunulacak olan Anaya Değişikliği Paketi'yle ilgili de konuşan Yalçın, "Memur-Sen olarak 2010 referandumuna da destek vermiş ve Türkiye'nin sistem tıkanıklarından kurtulması noktasında olağanüstü bir gayret göstermiştik. Anayasa Değişikliği Paketi için yapılacak olan referandumun istikrar anlamında önemli olduğunu düşünüyor ve Memur-Sen olarak bu değişimin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Seçilme yaşının 18'e düşürülecek olması bizi memnun etti. Ancak kamu görevlilerine siyaset ve grev hakkı da düzenlemelere eklenmeliydi."



Kurtulmuş: "Memur-Sen her daim milletin sesi oldu"



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise, "Memur-Sen, zor zamanlardan geçerek bu günlere gelmiş bir konfederasyon. Memur-Sen'in ilk zamanlarını hatırlıyoruz. Rahmetli İnan'ın ve arkadaşlarının zor şartlar altında verdiği mücadeleyi hatırlıyoruz. İmkanların olmadığı bir ortamdan, gönlü zengin insanların fedakarlıklarıyla bu günlere gelindi. Memur-Sen'in almış olduğu bu mesafe aslında Türkiye'de demokrasinin gelişmesinin önemli göstergelerindendir. Memur-Sen, Türkiye'nin anti-demokratik süreçlere çekilmeye çalışıldığı her dönemde sorumluluk alarak alanlarda olmuş ve demokrasinin yanında yer almıştır. Memur-Sen, Türkiye'nin karanlık dönemlerinde itibaren her zaman milletin sesini dile getirme kararlığını ortaya koymuştur. Bunun karşılığı olarak da milletimiz, memurlarımız Memur-Sen'e gerekli desteği vermiştir. Memur-Sen'e başarılar diliyorum. İnşallah bu hizmet sendikacılığını daha da ilerilere taşıyacak bir performans ortaya koyulur. Memur-Sen'in sadece Türkiye değil, uluslararası alanda da de faaliyetlerini genişletmesi ve ikili işbirliklerini artırarak insanlığa ve dünyaya açılması Türkiye için sevindiricidir."



"Anayasa değişikliği bir rejim değişikliği değildir"



Anayasa değişikliğinin bir rejim değişikliği olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Israrla ve yanlış bir şekilde anlatıldığı gibi, bu anayasa paketiyle birlikte rejim değişikliğine ilişkin en ufak ne bir kelime ne de ihdas edilmiş olan herhangi bir husus söz konusu değildir. Aslolan burada bizim yapmak istediğimiz bir yönetim sistemi değişikliğidir" dedi.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Egemenliğin yegane kaynağı millet iradesidir. Referandum sandığından evet çıkacağına inanıyoruz. 'Yeni bir Türkiye için, güçlü bir Türkiye için ben de varım, ben de evet diyorum' diyerek bu kampanyaya destek veriyoruz. İnşallah hayırlısı olur, milletimizin önü açılmış olur" değerlendirmesinde bulundu.



Kurtulmuş, kamu görevlilerinin siyaset ve grev hakkı konularına ilişkin de şu açıklamalarda bulundu:



"Memurlara siyaset yapma hakkının tanınmasını biz de istiyoruz, önümüzdeki süreç için bu konu önemli. Geniş bir kitlenin siyaset yasağına tabi tutulması kabul edilebilir bir şey değildir. Hem memurların siyaset yapması hem de memur sendikalarının grevli bir sendikacılığa kavuşması Türkiye demokrasinin olgunlaşması bakımından da doğru olacaktır. Elbet bunun da bir vakti vardır." - ANKARA