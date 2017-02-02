Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş Samsun'dan Ordu'ya Geçti

Samsun'da buluna Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Samsun'dan Ordu'ya geçti.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Ordu'daki bir dizi programa katılmak için Ankara'dan uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanına geldi. Kurtulmuş'u havaalanında Ordu Valisi İrfan Balkanoğlu, Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve beraberindekiler karşıladı.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, karayoluyla Samsun'dan Ordu'ya hareket etti. Bugün Ünye ve Fatsa ilçelerinde programlara katılacak olan Kurtulmuş, Cuma günü de Ordu'da ziyaret ve incelemelerde bulunacak. - SAMSUN