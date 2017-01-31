Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Ordu'da Temaslarda Bulunacak

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un memleketi Ordu'da, anayasa değişikliği için yapılacak referandum kampanyasına müjdelerle başlayacağı bildirildi.



Kurtulmuş'un basın müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurtulmuş'un 2 Şubat Perşembe günü çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geleceği belirtildi.



İki gün sürecek programda Kurtulmuş'un İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık edeceği ve belediye başkanlarıyla bir araya geleceği ifade edilerek, şöyle denildi:



"Sivil toplum ve basın yayın kuruluşlarının temsilcileriyle de toplantılar yapacak Kurtulmuş, esnaf ziyaretinde de bulunacak. Anayasa değişikliği için yapılacak referanduma 'evet' kampanyasını partilileriyle başlatacak Kurtulmuş, değişikliğin Türkiye'ye neler kazandıracağını hemşehrilerilerine anlatacak. Kurtulmuş, kentteki temasları sırasında Ordulular'a bazı müjdeler de açıklayacak. Ordu ekonomisine olumlu katkı sunması beklenen müjdelerin, ekonomik, kültürel, sosyal, turizm ve daha pek çok alana da yansımasının olması bekleniyor."



Ordu'da hayata geçirilen ve devam eden projelere de değinilen açıklama, şöyle devam etti:



"AK Parti hükümetleri döneminde önemli ölçüde hizmetlere kavuşan Ordu, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un, kentten milletvekili olarak seçilmesinin ardından eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma kadar pek çok alanda bu hizmetleri artırarak almaya devam etti. İl genelinde artan eğitim yatırımlarıyla tekli eğitime geçişin hızlandığı Ordu'da, son iki yılda 80 milyon lirayı aşkın eğitim yatırımına imza atıldı. Ordu'da, daha modern ve konforlu sağlık tesisleriyle sağlık hizmetlerinde kalite arttı, koğuş sisteminden konforlu oda sistemine geçildi. Yeni atanan uzman doktor ve hemşirelerle vatandaşların bu alanlardaki beklentileri de karşılandı. 2017'de de 800 yataklı büyük bir şehir hastanesinin inşaatına başlanması bekleniyor."