Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "(Kutlu Doğum Haftası'na İlişkin Tartışmalar) Kutlu Doğum Haftası,...

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "(Kutlu Doğum Haftası'na ilişkin tartışmalar) Kutlu Doğum Haftası, Mevlid-i Nebiye'nin bir alternatifi değildir. Ortaya çıkan bütün bu eleştiriler değerlendirilecek. Önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri teşkilatı bir ilmi toplantı da yaparak, öyle arzuluyoruz ki Hicri Takvim'e Kutlu Doğum Haftası'nı sabitleyecektir."