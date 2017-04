Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Çankırı'da

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Biz sorumsuz cumhurbaşkanlığı müessesesini kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanı ve başbakanın, dağılmış olan yürütme yetkilerini bir tek mekanizmanın elinde topluyor, ona da yüksek miktarda sorumluluk yüklüyoruz. Hesap verebilir olmayı getiriyoruz." dedi.



Kurtulmuş, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Kendisini coşkulu bir şekilde karşılayan ilçe halkına teşekkür ederek sözlerine başlayan Kurtulmuş, referandum sürecinde Kurşunlu'nun, Çankırı ilçeleri arasında birinci olacağına inandığını, Çankırı'dan da en yüksek seviyede 'evet' çıkarak Türkiye'nin hızlı adımlarla ilerlemesini sürdüreceğini belirtti.



Kampanya sürecinde her gün Türkiye'nin başka bir şehrinde bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu süreçte gördüğüm manzara şu, her geçen gün 'Evet' oyları biraz daha yukarı seviyelere çıkıyor, 'Hayır' oyları da geriliyor. İnşallah 16 Nisan'da milletimiz 'Evet, Evet, Evet' diyerek Türkiye'nin önünü açacak ve hızlı adımlarla Türkiye'nin önünü açacak." diye konuştu.



- "Türkiye, yeni sistemle ekonomik krizlerle karşılaşmayacak"



Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"16 Nisan referandum unun ne kadar önemli olduğunu, sonraki süreçte çok daha iyi bir şekilde anlayacağız. Çünkü Türkiye, çok daha hızlı bir şekilde büyüyecek. Türkiye, yeni sistemle birlikte ekonomik krizlerle karşılaşmayacak, siyasi istikrarsızlıklarla, kaoslarla karşılaşmayacak, ikide bir siyasi sisteme müdahale eden askeri darbelerle karşılaşmayacak, vesayet odaklarının siyasete müdahalesiyle karşılaşmayacak. Hiç kimse bir daha aklının ucundan dahi 15 Temmuz benzeri bir darbe teşebbüsünde bulunmayı geçiremeyecek. Bu memlekette, birtakım otel odalarında, Güneş Motel benzeri hükümet pazarlıkları yapılamayacak. Kirli pazarlıklarla, birtakım adam satın almalarla, tehditlerle, baskılarla, ne hükümet kurulacak ne de hükümetler yıkılacak. Bundan sonra 25 günlük, 3 aylık, 5 aylık hükümetleri bu ülke görmeyecek. İki tane sandık ortaya gelecek. Sandıklardan birinde ülkeyi yönetecek olan kimse, cumhurbaşkanı doğrudan doğruya seçilecek ve hükümetin başı olacak. Bundan daha güçlü, hızlı bir hükümet modeli olmaz. İkinci sandıkta da bu ülkede yasa yapacak, kanun yapıp ülkenin yönetilmesini sağlayacak milletvekilleri seçilecek."



Kurtulmuş, bir kişinin hem milletvekili hem bakan olamayacağını, 5 yıl süreyle yasamanın da yürütmenin de kendi işine bakacağını vurgulayarak, aynı zamanda seçilen hükümetin millete de hesap vereceğini belirtti.



- "Alışmışlar, alıştıkları düzen elden gidiyor"



Numan Kurtulmuş, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anlatıldıkça milletin daha çok "evet" dediğini bildirdi.



CHP ve "Hayır" cephesinin ilk önce "rejim değişiyor" dediğini, meydanlarda rejim değil sistemin değiştiği anlatıldıkça gerçeğin ortaya çıktığına değinen Kurtulmuş, şu görüşlere yer verdi:



"Sonra anlaşıldı ki rejim elden gitmiyor, elden giden CHP'nin rahatı. Alışmışlar, alıştıkları düzen elden gidiyor. Zaten CHP zihniyeti her vesileyle 'rejim elden gidiyor' demez mi? Başörtüsü serbest bırakılsın dersiniz, 'olmaz, rejim elden gider' derler. İmam hatiplerin, meslek liselerinin katsayılarını kaldıralım, bunlar da eşit yarışa girsin derseniz, 'olmaz, rejim elden gidiyor' derler. Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçiyoruz dedik, 'rejimi yıktırmayız, rejim elden gider' dediler. Rejimin elden gitmediğini milletimiz gördü, yalanları gün gibi ortaya çıktı. Bir de diktatörlük dediler. Bir kişiye bu kadar yetki veriyorsunuz, bu kadar yetki olmaz dediler. Anlattık, anlattık çok şükür o da geride kaldı."



Anayasa düzenlemesinin, bir adama çok yetki vermek değil, dağılan yetkilerin tek elde toplanması olduğunu anlatan Kurtulmuş, mevcut anayasada cumhurbaşkanının yetkilerine dikkati çekerek, "Biz sorumsuz cumhurbaşkanlığı müessesesini kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanı ve başbakanın, dağılmış olan yürütme yetkilerini bir tek mekanizmanın elinde topluyor, ona da yüksek miktarda sorumluluk yüklüyoruz. Hesap verebilir olmayı getiriyoruz. Meclise ve kanunlar karşında gerektiğinde mahkemelere hesap verme imkanını getiriyoruz." diye konuştu.



"Bu gavurların PKK aşkı nereden geliyor?"



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Türkiye'de ilk sefer bu seçimin, dışarıdan davetsiz misafirlerinin olduğunu aktararak, Avrupa ülkelerinin 'evet' kampanyası yapacak Türkiye'nin bakanları ve milletvekillerine izin vermemesini eleştirdi.



Türkiye'nin bakanlarına izin vermeyen Avrupa ülkelerinin, polisler tarafından güvenlikleri sağlanan PKK, PYD, DHKP-C ve diğer terör örgütlerinin 'hayır' kampanyası yapmasına müsaade ettiğine işaret eden Kurtulmuş, meydandakilerin 'yuh' diye slogan atması üzerine, sandıklarda bu uygulamalara 'evet' ile güçlü bir 'yuh' çekileceğini söyledi.



Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren İsviçre'deki pankartı, FETÖ üyelerinin Norveç'ten siyasi sığınma talebini ve Almanya'nın istihbarat örgütünün başındaki kişinin 15 Temmuz ile ilgili sözlerini aktararak, "Ne kadar da çok severlermiş FETÖ'cüleri? Bu gavurların FETÖ'cülere olan aşkı nereden geliyor? Bu gavurların PKK aşkı nereden geliyor? Bu gavurların PYD aşkı nereden geliyor? Bunlar bir şey söylemiyor mu bu millete? Elbette söylüyor. Anadolu toprakları üzerinde yaşayan bu aziz milletin en önemli zenginliği feraseti, hikmeti, irfanıdır. Kenarda duruyor, oyunu görüyor ve bu oyunu oynayanların haddini bildirmeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı.