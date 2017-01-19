- Kabulden detaylar
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un konuşması
Fotoğraf çekimi
Detaylar ANKARA - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ATO Başkanı Baran'ı Kabul Etti
- Kabulden detaylar Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un konuşması Fotoğraf çekimi Detaylar ANKARA - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
- Kabulden detaylar
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