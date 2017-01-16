Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ilk turunun sona ermesini sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajla değerlendirdi.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ilk tutunun tamamlanması hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş paylaştığı mesajda, "Anayasa değişikliğinde ilk turu firesiz tamamladık. Türkiye, inşallah daha etkin bir yönetim modeline kavuşacaktır. #KararMilletin" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Anayasa Değişiklik Teklifi Görüşmelerini Değerlendirdi
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ilk turunun sona ermesini sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajla değerlendirdi.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ilk turunun sona ermesini sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajla değerlendirdi.
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