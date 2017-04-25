Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: "(AKPM'nin 'siyasi denetim' kararı) "AKPM'nin bu kararını bir şekilde telafi edecek adımlar atmasını ümit ediyorum ve Avrupa'nın kendi kurucu değerleriyle ortak bir Avrupa evi, çok kültürlü bir yapı, yabancıya müsamaha gösteren, yabancıyı ötekileştirmeyen, farklı dinleri, farklı kültürleri aynı pota altında eritebilen bir Avrupa idealine dönmelerinin kendi gelecekleri lehine olduğunu düşünüyorum. Evet, bugün bu kararı aldıran faşist çevreler, Türkiye ve İslam karşıtı çevreler sevinmiş olabilir ama esas üzülmesi gereken, Avrupa'nın geleceğini düşünen Avrupa'nın mutedil siyasetçileri olmalıdır diye düşünüyorum. İnşallah bu yanlıştan en kısa süre içerisinde dönerler."