Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: "Ak Parti'nin Anayasa Çalışmalarının Hiçbirisinde, Bir Eyalet...

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de anayasa çalışmalarının hepsini başından itibaren bilen birisi olarak söylüyorum. AK Parti'nin anayasa çalışmalarının hiçbirisinde bir eyalet sistemi konusu gündeme gelmediği gibi hiçbir metninde de böyle bir tartışma söz konusu olmamıştır bundan sonra da olmayacaktır, bunu açıkça ortaya koyalım." dedi.



Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde, Memur-Sen'in, "Hedef 1.111.111 Üye Memur-Sen'e Davet Tercih Evet" programları kapsamında düzenlenen, "İstanbul Buluması"nda konfederasyon üyelerine hitap etti.



Memur-Sen Anadolu'nun çeşitli kentlerinde düzenlediği bu toplantılarının bazılarına katıldığını dile getiren Kurtulmuş, başta konfederasyonun Genel Başkanı Ali Yalçın olmak üzere bütün Memur-Sen camiasını "Evet" kampanyasına katkılarından dolayı tebrik etti.



Türkiye'nin tarihi bir dönüm noktasından geçtiğini belirten Kurtulmuş, bu anayasa değişikliğinin öneminin şu an kavranamayabileceğini ancak değişikliğinin bir kaç sene sonra daha iyi anlaşılacağını belirtti.



Kurtulmuş, Türkiye'nin bu değişiklikle birlikte hem yeni bir hükümet modeline kavuşacağını hem de bu "evet" ile birlikte sırtındaki bütün yükleri bir kenara bırakıp, koşar adım yoluna devam edeceğini vurguladı.



Türkiye'yi 16 Nisan sürecine getiren, bu konuda emeği olan bütün siyasetçileri şükranla yad ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, 16 Nisan'ın tabandan, milletin ortaya koyduğu değişim hareketinin bir sonucu oluştuğunu söyledi.



Haftalardır Anadolu'nun her yerinde birçok toplantı ve mitingde vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yaptığını anımsatan Kurtulmuş, "evet"lerin her hafta arttığını 16 Nisan'da da en üst seviyeye çıkacağını bildirdi.



"Ya arkadaş rejimi değiştirmeye yönelik en ufak bir madde yok"



Enteresan bir referandum kampanyasının geçirildiğini, ülke içerisindeki ve dışarısındakilere bir şeyler olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Şilili reklamcı Ferrad gelmiş 'Ben bir hafta dinledim, ne dediklerini anlamadım' demiş. Valla biz iki aydır dinledik ne dediklerini anlamadık. Dolayısıyla başından itibaren hayır cephesi hep birtakım yanlış argümanlar üretti." diye konuştu.



"Hayır" cephesi tarafından ilk olarak "Rejim elden gidiyor" tartışmaları başlatıldığını anlatan Kurtulmuş, şöyle dedi:



"Ya arkadaş rejimi değiştirmeye yönelik en ufak bir madde yok, rejim falan değişmiyor dedik, ancak onlar bastırdılar. Ama mesele şuydu, ne zaman bu memlekette zihniyetin değişmesi ve millet iradesinin hakim olması anlamında adım atılırsa bu beyler, eski Türkiye'nin bu mantığını taşıyan bu adamlar ortaya çıkar, rejim elden gidiyor, derler. Aslında elden gidenin rejim olmadığını, bu vesayetçi sistemin adamlarının elindeki imtiyazlar olduğunu gayet iyi bilirler ve o imtiyazları kaybetmemek için ortalığı ayağa kaldırırlar."



"Yüzde 50 artı 1 ile tek adam olur mu?"



"Tek adamlık getiriliyor" tartışmalarının da dile getirildiğini anlatan Kurtulmuş, "Yüzde 50 artı 1 ile tek adam olur mu? Milletin iradesinin ortaya çıktığı yerde millet iradesine rağmen tek adamlık olur mu? Tek adam getirmiyoruz, yönetimde çift başlılığı ortadan kaldırıyoruz dedikçe, radyo konuşmasındaki gibi bazı yanlışlıklar yaptılar ama sonuçta tek adam meselesi de tutmadı." şeklinde konuştu.



"AK Parti'nin anayasa çalışmalarının hiçbirisinde bir eyalet sistemi konusu gündeme gelmedi"



Numan Kurtulmuş, kampanya süresince her gün bir başka şeyin söylendiğini, üretilen argümanlarda ne kendilerinin dediklerini anladığını ne de milletin onların söylediklerine pirim verdiğini söyledi.



Özellikle dün akşamdan itibaren sürdürülen bir başka tartışmanın, bazı çevrelerce rotasından saptırıldığını dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Maalesef bazı çevreler, Türkiye'de bu anayasa değişiklik teklifinin içerisinde sanki eyalet sistemiyle ilgili bir teklif varmış gibi konuyu saptıracak ve 'evet' noktasına gelmiş olan insanların zihinlerinde şüpheler uyandıracak bazı sözleri özellikle sosyal medya üzerinden yayıyorlar. Türkiye'de anayasa çalışmalarının hepsini başından itibaren bilen birisi olarak söylüyorum. AK Parti'nin anayasa çalışmalarının hiçbirisinde bir eyalet sistemi konusu gündeme gelmediği gibi hiçbir metninde de böyle bir tartışma söz konusu olmamıştır bundan sonra da olmayacaktır, bunu açıkça ortaya koyalım. Yine böyle bir şey buldurlar ya sosyal medyada, yine mal bulmuş gibi sarılıyorlar, 'Efendim AK Parti ile MHP'nin yaptığı müzakerelerde bu konu gündeme geldi.' Külliyen yalandır, mesele, konu saptırılıyor. AK Parti ve MHP'nin anayasa görüşmeleri sırasında da bu konu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Ondan önceki döneme gidin, AK Parti, MHP, CHP ve HDP'nin katıldığı anayasa komisyonunda da eyalet sistemiyle ilgili bir konu mutabakata varılmamış böyle bir konu gündeme gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız dün akşam da bugün yaptığı mitingde de açıkladı. Türkiye'de biz her zaman birliğin, beraberliğin, bu ülkenin bölünmez bütünlüğün teminatı olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizim için bu toprakların her yeri birdir. Şırnak ne kadar bizimse Ankara da İstanbul da o kadar bizimdir. Trabzon ne kadar bizimse Şanlıurfa da o kadar bizimdir. Edirne ne kadar bizimse Iğdır da Van da Bitlis de bizimdir. Hiçbirisinin bir diğerinden farkı yoktur. Vatan bölünmez bir bütündür ve hepsi Türkiye'nin bir parçasıdır. Ne bu teklifin içerisinde ne daha önceki Meclis Anayasa Komisyonu çalışmalarında, ne AK Parti'nin kendi parti çalışmalarında eyalet sistemi mevzu bahis olmamış, böyle bir sistem teklif edilmemiştir. Kim bunun zıttına bir şey söylüyorsa bu AK Parti'nin, bizim resmi görüşümüz değildir. Ayrıca böyle bir konunun mevzu bahis olması da mümkün değildir."



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise 16 Nisan'ın Türkiye'nin vesayetten arınma, milli iradeyi, millet iradesine tahkim etme, hakemin de hakimin de millet olduğu bir zemine geçme tarihi olduğunu söyledi.



Ülkenin vesayetten arınmasının ülkenin kalkınması anlamına geldiğini belirten Yalçın, "Son toplu sözleşmede 213 kazanım elde ettik. Fakat aradan geçen süreçte siyasetteki dalgalanmalar, 15 Temmuz gibi darbe görünümlü işgal hareketi ve Türkiye'deki ekonomik operasyonlar, küresel spekülasyonlar bizim aldığımız kazanımlar kaldı mı ki tartışmasını beraberinde getiriyor. Bu ülkenin sorunu istikrar. Bu ülkeyi yönetsel istikrarı yakalarsa bizim ekmeğimiz büyüyecek mutfağımıza giren pay artacak yoksa yerinde saymaya devam edeceğiz." diye konuştu.