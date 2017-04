Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Sanki Türkiye güllük gülistanlık gitti, sistem tıkır tıkır çalıştı da biz durduk yerde bir anayasa değişikliği istiyoruz. CHP'li ve hayırcı arkadaşlara şunu söylemek lazım; zaten mevcut anayasa 18 kere değişti, şimdi 19'uncusunu değiştiriyoruz. İnşallah yönetim sistemini değiştiriyoruz. Bir fantezi olsun, laf olsun diye değil, siyaseten değil, milletin ihtiyacı böyle olduğu için ve mevcut sistem Türkiye'yi taşımadığı için bir anayasa değişikliği yapmak mecburiyetindeyiz ve inşallah bu değişikliği, 16 Nisan'dan itibaren hayata geçiriyoruz." dedi.



Kurtulmuş, Çekmeköy'deki sivil toplum kuruluşları buluşmasında yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinirken, her geçen gün "evet" oylarının arttığını dile getirdi.



Mevcut sistemin durduk yerde değiştirilmediğini belirten Kurtulmuş, "Mevcut sistem artık Türkiye'nin sırtında büyük bir yük, büyük bir kamburdur. Türkiye, 80 milyonluk nüfusuyla, büyük imkanları, potansiyeliyle ve aynı zamanda büyük tehditlerle karşı karşıya kalan bir ülke olarak bu sistemle yönetilemez. Bu sistemi değiştirmeye zorunlu olduğumuz için değiştiriyoruz." diye konuştu.



Kurtulmuş, sistemin vesayetçi, çatışmacı yapısının darbe ürettiğini ifade ederek, ikide bir darbe tehdidi altında yaşayan bir Türkiye olmaması gerektiğini söyledi.



Ekonomik, siyasi krizlerden, kurulamayan hükümetlerden, ömrü az olan hükümetlerden, pis ve kirli hükümet pazarlıklarından, darbe tehditlerinden, darbelerden kurtulmak için sistem değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu ve bu nedenle anayasanın değiştirildiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Sanki Türkiye güllük gülistanlık gitti, sistem tıkır tıkır çalıştı da biz durduk yerde bir anayasa değişikliği istiyoruz. CHP'li ve hayırcı arkadaşlara şunu söylemek lazım; zaten mevcut anayasa 18 kere değişti, şimdi 19'uncusunu değiştiriyoruz. İnşallah yönetim sistemini değiştiriyoruz. Bütün bunların hepsi geride kalıyor. Seçim akşamları bundan sonra inşallah 2 sandık olduğu için de çok kısa bir sürede sonuçlar alınacak. Birinci sandıktan millet kimin yönetmesini istiyorsa, hükümetin başı olan cumhurbaşkanını seçiyor ve Allah'ın izniyle ertesi sabah da cumhurbaşkanı hükümeti kurarak yoluna devam ediyor. Bekleme yok, koalisyon yok, pazarlık yok, vesayetçilerin devreye girmesi yok. Millet ne diyorsa bundan sonra o olacak ve millet 5 yıllığına hükümetini seçecek.5 yıllığına geldiği için de planı, programını yapacak, 5 yıl sonra yine size hesap verecek. Eğer bu süre içerisinde yanlış yaparsa TBMM'de de yeterli çoğunluk bulunursa hesap verecek. Dolayısıyla bir fantezi olsun, laf olsun diye değil, siyaseten değil, milletin ihtiyacı böyle olduğu için ve mevcut sistem Türkiye'yi taşımadığı için bir anayasa değişikliği yapmak mecburiyetindeyiz ve inşallah bu değişikliği, 16 Nisan'dan itibaren hayata geçiriyoruz."



Kurtulmuş, Türkiye'nin geleceğini garanti altına almak için sistem değişikliğinin yapıldığını belirterek, "Her zaman Tayyip Erdoğan kadar güçlü bir siyasi lider gelmeyebilir ama sistem öyle güçlü olsun ki sistem kendisi çalışsın, tıkır tıkır işlesin, sadece o sistemin önünde ona liderlik yapabilecek, halkın yüzde 50 artı 1'inin oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı olsun. Böylece sistemi güçlendiriyoruz. Sistem güçlü olduğu sürece de içinden güçlü siyasi liderleri Allah'ın izniyle çıkartır. Tam da Tayyip Erdoğan sonrasını garanti altına almak için bu değişikliği yapıyoruz. Millet, kendi geleceğini garanti altına alıyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Halka bu güvensizlik niye?"



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için halk oylamasının Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da, İsviçre'de yapılmadığını belirterek, "Size ne oluyor? Burnunuzu Türkiye'nin referandum una niye sokuyorsunuz? Bu sorunun birkaç cevabı var; bakıyorlar ki 'evet' cephesi her geçen gün yükseliyor, 'hayır' cephesi geriye gidiyor, 'hayır'a destek vermek için adamlar şirazeden çıkmışçasına hareket ediyorlar." diye konuştu.



Türkiye'nin güçlü olmasının istenmediğini dile getiren Kurtulmuş, "İsterler ki devletin içine bir şekilde girmiş olan FETÖ benzeri cinayet çeteleri, suç örgütleri, Türkiye'de sistemi esir alsın. İsterler ki PYD Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti oluştursun ama ne zaman Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yaparsanız, DEAŞ ve PYD'nin Türkiye sınırlarına bir tehdit oluşturmasının önüne geçerseniz, sizden kötüsü yok. Ne zaman IMF'nin karşında el avuç açarak beş kuruş için elli bin takla atarsınız sizden iyi yok ama siz IMF'ye, 'benim senle işim yok, senden borç da emir de almıyorum, istersen sana borç vereyim' dersen, senden kötüsü yok." ifadelerini kullandı.



Kurtulmuş, Anadolu topraklarının en büyük zenginliğinin milletin zenginliği ve feraseti olduğunu kaydederek, "Millet olup biteni kenardan izliyor, bakıyor ve yeri geldiği zaman cevabını veriyor." dedi.



CHP'nin kampanya sırasındaki sözlerine değinen Kurtulmuş, "Halka bu güvensizlik niye? Çok açık, o sandıktan kendilerinin çıkmayacaklarını biliyorlar da onun için halka güvenmiyorlar." diye konuştu.



Kurtulmuş, 16 Nisan'a kadar kalan günlerin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, Türkiye'nin yeni dönemde böylelikle hızla yol almasının sağlanacağını sözlerine ekledi.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, programa katılan Çekmeköylülerden de 16 Nisan'da "evet" demeleri hususunda söz aldı.